Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, e ovviamente Greta Rossetti non ha saputo trattenersi dal commentare il nuovo intreccio nella casa del Grande Fratello. La fidanzata di Mirko Brunetti se l’è presa con gli autori del reality show, che a suo dire starebbero censurando i suoi messaggi di supporto del compagno conosciuto durante l’ultima edizione di Temptation Island.

“Ragazzi, mi state scrivendo di farvi sentire le parole belle che ho detto nei confronti di Mirko – ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories: “Ma io l’ho postato, ho fatto le interviste, ho fatto il video, ho fatto mille storie dove facevo vedere il mio conforto e la mia felicità e il mio essere orgoglioso di lui. Se non glielo fanno vedere loro non è colpa mia. Io ho fatto l’intervista video, l’intervista scritta, ho fatto mille storie ma se loro non lo fanno vedere io cosa ci posso fare? Io più di questo non so che fare”, ha detto Greta Rossetti.

Greta Rossetti avvistata in compagnia di un calciatore del Cagliari

Poche ore fa, però, è arrivata una notizia bomba su Greta Rossetti. ovviamente si tratta di una indiscrezione e la cosa va ovviamente confermata. La soffiata sull’influencer ex Temptation Island è arrivata dal profilo Instagram di Deianira Marzano, influencer napoletana molto informata sui fatti dei vip e dei personaggi del mondo della televisione.

“Sono venuta a conoscenza che Greta Rossetti si è vista con un calciatore del Cagliari”, ha scritto la fonte a Deianira Marzano. L’influencer campana ha ripostato la conversazione in dm e ha commentato: “Notizia che va presa con le pinze, posso solo dire che il profilo della persona in questione non è assolutamente un profilo fake”. Come detto, si tratta solo di una indiscrezione e ovviamente solo col tempo si saprà che la notizia è vera o no.

Intanto Mirko, poco dopo l’ingresso dell’ex fidanzata Perla nella casa del Grande Fratello, si è rivolto all’attuale compagna per rassicurarla: “Dite a Greta che la amo tanto”, ha urlato Brunetti alla telecamera del reality show condotto da Alfonso Signorini. Greta ha voluto rispondere al fidanzato così: “Ti amo tanto anche io. Mi dispiace per questo tuo imbarazzo, ma io sono con te”.