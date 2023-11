Ancora scintille tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Al Grande Fratello 2023, questo tira e molla tra i due attori sta facendo impazzire, ma anche sognare, tanti telespettatori. La voglia, di molti, è di vederli insieme, ma le cose tra loro vanno bene? Non proprio! E questo ultimo fatto lo dimostra ancora una volta. I due, anche se sembra abbiano deposto le armi, ogni tanto si punzecchiano. Ma da quel famoso gioco della bottiglia, tuttavia, sembra tra loro ci sia ancora tanta tensione, di che tipo non ci è dato saperlo.

>> “Perché Perla vuole Mirko”. Grande Fratello, il pesante commento di Beatrice sulla coppia

Ieri sera, dopo un aperitivo, Massimiliano e Grecia si sono dedicati alle pulizie e al lavaggio piatti. Giuseppe, insieme agli altri coinquilini, scherza proprio col suo peggior nemico Varrese e gli dice: “Siamo tutti qui con te, sono due mesi che lavo i piatti ed ero sempre solo”. Poi però Beatrice si intromette e dice qualcosa al collega che lo lascia davvero infastidito.





Ancora scintille tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Massimiliano dice a tutti: “Finito i piatti, non pulisco più. Il tempo della cena è finito!”. L’artista allora inizia a dare fastidio indirettamente a Varrese e dice a tutti i ragazzi in casa: “Ragazzi volete la pasta? Facciamo un po’ di frittura?”. A questo punto Massimiliano Varrese perde la pazienza e non scherza più: “Stasera, non la sopporto, è antipatica”.

“Non ha capito che con me non deve scherzare”, dice l’uomo a Letizia Petris. La giovane invita l’amico a lasciar stare. Per lei non c’è cattiveria nella loro coinquilina, eppure Varrese trova Beatrice davvero troppo arrogante. La Petris gli dice: “Se ci vai oltre non è male”. Ma a questo punto Massimiliano Varrese tuona: “È la quinta volta che vado oltre”.

E ancora: “Poi, se lo faccio io una volta, sono condannato”. L’attore fa riferimento all’ipotesi che se s’azzardasse a provocare troppo la loro coinquilina, potrebbe creare una nuova faida tra fazioni. Insomma, la tensione (che ripetiamo, non si sa di che tipo) è pregna nella casa. Cosa accadrà tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi nelle prossime settimane? Staremo a vedere.

Leggi anche: “Ora posso dirlo”. Giselda fuori dal Grande Fratello: dopo l’eliminazione è il momento di cantare