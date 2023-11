Con grande sorpresa di tutti Giselda Torresan è stata eliminata nella 17esima puntata del Grande Fratello. L’operaia veneta aveva subito conquistato tutti appena iniziato il reality show. Per il suo modo di parlare, per la sua passione per la montagna e per il suo modo di vivere lontano dagli schemi e dalle mode del momento. Ma aveva anche fatto destare sospetti questa sua “ingenuità” e forse il pubblico non le ha creduto fino in fondo. Ora che è fuori è stata ospite di una nuova puntata di Casa Chi e con Sophie Codegoni, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri ha raccontato qualcosa in più di sé e dell’esperienza nella Casa.

Che non le manca: “No, non mi manca la Casa. Poi guardando le ultime discussioni che hanno fatto, no non mi manca. Ho visto la puntata, le discussioni tra Rosy e Letizia, e tutto. A me piaceva quando c’era Lorenzo, Marco, Valentina e anche Ciro. Io ho scritto anche adesso a Ciro”. E Mauro Corona? “Ho visto che mi segue su Instagram, dopo gli scrivo. Io sono una sua fan, il mio uomo deve essere come lui. Non sono miei tipi, né Paolo, Vittorio e né Massimiliano. Nessuno”.

Giselda fuori dal Grande Fratello: i retroscena della Casa

Non sono mancati commenti e retroscena sul suo percorso al GF. Secondo Giselda Torresan, che ora che è fuori può dirlo, Giuseppe Garibaldi “è un po’ stratega”: “Guardando fuori dalla casa è tutto più chiaro di come è la dentro. Non c’è nessuno di peggiore, sono tutti simpatici”, ha però aggiunto.

“Secondo me il migliore è Vittorio perché è un bravo ragazzo, gentile, educato. Il meno migliore a questo punto è proprio Giuseppe; sta giocando un po’ troppo con Beatrice, non mi piace”, ha continuato Giselda entrando poi nel merito sul rapporto tra Garibaldi e Beatrice Luzzi “Secondo me Beatrice sta soffrendo ma adesso ho visto che ha trovato una nuova amica, Sara Ricci. Io penso che un po’ c’era il trasporto da parte sua…”.

Un commento anche sulla coppia più osservata e chiacchierata del momento: quella composta da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “A me piace tanto Perla; diciamo che mi piace più di Greta. Però le minestre riscaldate non sono mai buone”, ha sentenziato Giselda Torresan.