Il Grande Fratello non è più in onda 24 ore su 24. La rivoluzione di questa nuova edizione prevede che la diretta finisca alle 2 per poi riprendere il mattino successivo, ma spesso capita che la produzione diffonda clip dalla notte. I concorrenti ovviamente non ne hanno idea e anche Perla Vatiero deve aver pensato di non essere ripresa quando si è confidata su Mirko Brunetti con Angelica Baraldi a letto. Luce spenta e sussurri, ma nel video diffuso dal GF si capisce tutto.

Proprio in queste ultime ore il profilo ufficiale del Grande Fratello ha diffuso il filmato che risale alla notte scorsa. Protagonista della conversazione, come detto, ancora una volta Mirko, l’ex fidanzato di Perla che è conosciuto al grande pubblico per aver partecipato con lei a Temptation Island l’estate scorsa. Un’esperienza, quella al villaggio in Sardegna, che ha segnato la fine della loro storia d’amore e l’inizio della frequentazione di lui con Greta Rossetti.

GF, Perla non sa di essere ripresa: cosa svela su Mirko

Ma da quando Perla è entrata nella Casa le cose sono un po’ cambiate e i fan fanno il tifo per il ritorno di fiamma. Tornando alla notte scorsa, l’ex di Mirko si è confidata con Angelica sulle parole di lui. “Sull’altro punto di vista non ho approfondito, non abbiamo parlato. Noi lì fuori abbiamo parlato di quello che abbiamo vissuto, del cambiamento. Abbiamo detto che fondamentalmente il motivo di tante cose era la convivenza, la pesantezza… La sofferenza che ci siamo causati entrambi, che è stata tanta e non lo meritavamo”.

“Lui l’ha detto più volte che non era più innamorato di me. Ci sono rimasta male perché quello che ci ha fatto andare avanti era proprio quello. Avevamo solo l’amore e basta. Mi sono rimaste quelle cose e mi hanno portata a essere lucida e fredda”. Angelica le ha chiesto se prova piacere a parlare con lui e Perla: “Mi fa piacere la sua compagnia, sarei folle a dire il contrario“.

Certo, ora l’unica cosa da fare è aspettare per vedere cosa accadrà prossimamente, il parere di Angelica: “Vediamo come evolve nei prossimi giorni“. Ovviamente i fan di Perla e Mirko vorrebbero che i due tornassero insieme, anche se ricordiamo che c’è ancora Greta fuori dalla casa del Grande Fratello. Ma ci sono anche quelli secondo cui Perla avrebbe sbagliato a confidarsi con Angelica perché attratta da Mirko e potrebbe metterle i bastoni tra le ruote.