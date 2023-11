Mirko, Perla e Greta sono sicuramente i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Le dinamiche di coppia, o triangolo, stanno incuriosendo sempre di più il pubblico a casa e per questo motivo, dopo il faccia a faccia tra i tre andato in onda durante la puntata di lunedì 27 novembre, Greta Rossetti entrerà nella casa per mettere ancora più pepe al reality show. La puntata del 27 novembre ha visto i tre confrontarsi davanti alle telecamere del Grande Fratello e ovviamente i social si sono scatenati con i commenti.

Greta è arrivata in studio e ha avuto un faccia a faccia con Perla. I toni sono decisamene diversi da quelli dell’ultima volta e il pubblico ha apprezzato la maturità delle due ragazze. “Ti chiedo scusa se i miei atteggiamenti in passato ti hanno ferita. Oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più. La colpa non è la tua io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra di noi. Non voglio fare la guerra per un uomo e vorrei mettere un punto a questa situazione che si è creata tra noi”.

“E comunque Perla…”. Grande Fratello, bufera su Cesara Buonamici parlando di Mirko





Grande Fratello, Mirko e Perla a letto insieme. Pubblico furioso per lo stop alla diretta

“Perla è sempre stata una presenza tra di noi. Mirko una persona ancora innamorata della sua ex. Quindi alzo le mani e faccio duecento passi indietro”, ha detto ancora Greta parlando della sua relazione con Mirko Brunetti, il quale poco dopo è stato scaricato dall’ex tentatrice di Temptation Island, stanca delle continue ‘interferenze’, ovviamente inconsapevoli, di Perla Vatiero.

Dopo la puntata, il tema caldo (il triangolo Perla, Greta e Mirko) è stato affrontato dai concorrenti del Grande Fratello e questa mattina Fiordaliso ha fatto una rivelazione bomba sull’ex coppia. In mattinata la zia, come è affettuosamente chiamata dai coinquilini del GF, ha parlato con Beatrice e l’attrice le ha confessato di aver visto Perla e Mirko a letto. “Alla fine siamo rimasti io e Vittorio, Giuseppe e Anita e Perla e Mirko stavano a letto”, ha detto Bea alla cantante.

Poco dopo Fiordaliso ha lanciato ”il primo scoop” della giornata. È stata proprio la cantante a spiegare a Letizia e Alex di aver visto il microfono di Perla nel letto di Mirko. “Giusto per fare il primo pettegolezzo della mattina”, ha detto la ‘zia Fiordaliso’ ai due inquilini della casa. Ovviamente il pubblico è impazzito e ha chiesto a gran voce i video della notte.

MADONNA HANNO PARLATO TUTTA LA NOTTE E NOI NON ABBIAMO VISTO NULLA

VAFFANCULO#perletti #GrandeFratello

pic.twitter.com/bKZV2vmlXV — soniaa🦦perletti era🫠 (@sonosoniaa) November 28, 2023

RAGA MIRKO E PERLA HANNO PARLATO A LUNGO A LETTO#Perletti pic.twitter.com/5Cfw4lSgu7 — giugiola♡ (@giusyozdemir) November 28, 2023

Il pubblico è infatti furioso perché quest’anno la diretta notturna non è prevista e quindi nessuno ha idea di quello che è accaduto questa notte tra i due. La curiosità è tanta, soprattutto dopo la bomba lanciata da Fiordaliso. “Hanno parlato fino alle 6. Il microfono sul comodino di Mirko. Perla prepara la colazione a Mirko. Ma oggi è UN ALLUCINAZIONE”, si legge su Twitter. “MADONNA HANNO PARLATO TUTTA LA NOTTE E NOI NON ABBIAMO VISTO NULLA VAFFAN***”, dice una utente furiosa con la regia del Grande Fratello, visto che quest’anno la diretta viene spenta alle 2 di notte.