Momento da dimenticare al Grande Fratello per Cesara Buonamici. L’opinionista è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso. Pubblico e anche un noto giornale italiano hanno preso le distanze dalla donna, criticandola per quanto successo nel corso della puntata in diretta. Non sappiamo se lei se la sentirà di replicare o preferirà invece restare in silenzio per non alimentare altre polemiche.

Infatti, per l’opinionista del Grande Fratello è arrivato un giudizio impietoso. Cesara Buonamici non è piaciuta a molti e le sue considerazioni sono state attaccate duramente. Ha infatti citato alcune persone in particolare, tirando in ballo un argomento parecchio delicato. Inevitabilmente ha subito anche delle reprimende durissime. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nella serata di lunedì 27 novembre.

Grande Fratello, bufera su Cesara Buonamici: cosa ha detto

A stroncare la sua performance al Grande Fratello è stato il Corriere della Sera, infatti Cesara Buonamici ha incassato un voto 4 in pagella. Doveva commentare questa frase di Beatrice Luzzi: “Perla sposerebbe Mirko domani perché sa che non ne troverà più uno così, mentre lui ne può avere quante ne vuole”. Cesara ha quindi risposto: “Perla è o non è al livello di Mirko? L’allora principe Carlo scelse Camilla rispetto a Diana e ora è una regina, mentre l’altra non c’è più. L’amore non fa fare scelte razionali”.

Dopo aver ascoltato Cesara Buonamici, la giornalista del Corriere della Sera, Grazia Sanbruna, è stata inflessibile nei confronti dell’opinionista e mezzobusto del Tg5: “Non era proprio possibile ricorrere ad un paragone che non coinvolgesse body shaming e perfino decessi? Buonamici si riconferma delicatissima anche quando paragona il bel Vittorio al Tavor perché parla lentamente. Forse nemmeno Ghinazzi (Pupo n.d.r.) sarebbe riuscito a fare peggio”.

Non sappiamo se ci sarà anche un confronto tra Buonamici e Alfonso Signorini per chiarire quelle sue dichiarazioni. Non resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello per vedere come si comporterà l’opinionista.