Al Grande Fratello c’è stato un momento di confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Quest’ultima si è comunque lasciata andare ad una confessione molto importante e ha spiegato per quale motivo non dovrebbe dormire assieme a letto. Si sono certamente riavvicinati e questo ha fatto impazzire di gioia i telespettatori che sperano in un ricongiungimento definitivo. Ma per loro saranno settimane non facili le prossime.

Infatti, prima di dirvi cosa ha detto al Grande Fratello l’ex di Mirko, Perla, dobbiamo dirvi una novità su Greta Rossetti, che ha deciso di mollare in diretta l’ex concorrente di Temptation Island. Lei ha successivamente accettato la proposta di Alfonso e ha rivelato che diventerà una nuova gieffina da sabato 2 dicembre. Queste le sue parole: “Sono tanto delusa da Mirko, sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il lato positivo. Sicuramente non rinuncerò a questa esperienza per lui perché non se lo merita, quindi assolutamente sì”.

Grande Fratello, Mirko e Perla: “Perché meglio non dormire insieme”

Dunque, è stata la concorrente del Grande Fratello ad essere molto chiara con l’ex fidanzato Mirko. Stavano parlando, quando improvvisamente Perla le ha spiegato esattamente la ragione per la quale dovrebbero evitare di dormire insieme. Non sappiamo se lui avesse già compreso le intenzioni della ragazza, ma il discorso di quest’ultima è apparso adesso molto lineare e quindi il giovane dovrà prenderne sicuramente atto.

Perla ha quindi esclamato, rivolgendosi verso Mirko, dopo che lui aveva detto ‘C’hai paura?’: “Indifferente quanto vuoi tu, ma non è così. Ok, ma nemmeno sotto quel punto di vista lì. Che dici… Uno non è così indifferente perché… Non è che dici ‘Non mi piace proprio più, è un cesso’. Dico ‘Lui è una persona che a me piace’. Perciò ti dico che è meglio. Dato che tutte quelle cose non sono finite è meglio tornare a dormire separati“. Ma non sappiamo se lei prima o poi cambierà idea.

Adesso però la storia con Greta Rossetti è definitivamente terminata, quindi chissà se Mirko si avvicinerà ancora di più a Perla e vedremo come reagirà la ragazza. I due comunque dovranno convivere dal 2 dicembre proprio con l’ex tentatrice di Temptation Island, quindi staremo a vedere cosa accadrà.