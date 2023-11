Al Grande Fratello non sono finiti qui i nuovi concorrenti. Come previsto, dopo Perla Vatiero (e Sara Ricci e Marco Maddaloni, ndr), farà il suo ingresso nella Casa anche Greta Rossetti. E non solo. Ma andiamo con ordine. Per chi si fosse perso la diretta di lunedì 27 novembre 2023, dopo il faccia a faccia in studio con Perla e quello in collegamento con Mirko, che poi ha mollato, Greta ha ricevuto la proposta di entrare come concorrente da Alfonso Signorini. Ci ha pensato qualche minuto, poi ha risposto di Sì.

Mirko e gli altri non lo sanno, ma sabato prossimo farà il suo ingresso come concorrente ufficiale del Grande Fratello anche la ex single di Temptation Island, che sicuramente sconvolgerà gli equilibri. E come andrà a finire l’ormai famoso triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta che sta tenendo banco in queste ultime puntate? Di certo il pubblico è curiosissimo e infatti la 22esima puntata ha totalizzato ben 2.809.000 telespettatori pari al 21,2% di share.

Ma attenzione perché Greta non potrebbe essere l’unica a entrare nella Casa. In queste ore è iniziata infatti a circolare anche una voce che riguarderebbe un presunto flirt di Perla Vatiero. Ricordiamo infatti che dopo Temptation Island si è frequentata con il tentatore Igor e, appena conclusa quella storia, si è a lungo parlato di una frequentazione con un ex naufrago dell’Isola dei Famosi: Luca Vetrone.

Non è mai arrivata una conferma o una smentita, ma quello che è sicuro è che Perla ha speso grandi apprezzamenti per l’ex naufrago, citandolo al GF: “Ci siamo visti in gruppo, in amicizia, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente”.

E ancora: “Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò lì… Però fondamentalmente io non riuscivo a sbloccarmi e lasciarmi andare. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona. Se mi sento con quella persona è perché lo voglio frequentare realmente, però pure là mi sono resa conto che non era il momento”. Luca sarà il prossimo concorrente ufficiale del reality? La voce è già arrivata anche a Deianira Marzano…