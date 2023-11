Pier Silvio Berlusconi ha mostrato con orgoglio i numeri dei primi tre mesi della stagione televisiva. Dalla scorsa primavera, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso per un restyling del palinsesto e di puntare più sulla qualità del prodotto. Per questo motivo, molte trasmissioni del Biscione sono cambiate. In primis il Grande Fratello, quest’anno tornato con la forma mista tra vip e nip, e Pomeriggio 5, con la ‘cacciata’ di Barbara D’Urso e l’arrivo da La7 di Myrta Merlino.

“I nostri ottimi risultati in termini di ascolto non sono una novità, ma partono da lontano – ha detto l’ad e vicepresidente Mediaset nel corso di un incontro con la stampa – Abbiamo cambiato marcia tra il 2020 e il 2021.Sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra. Ci stiamo avviando a chiudere l’anno 2023 in cui saremo il primo gruppo televisivo italiano per ascolti su tutto il pubblico e non solo sul target commerciale”.

Leggi anche: “Ma, a letto…”. Grande Fratello: dettagli molto intimi su Perla e Greta, Mirko se li lascia sfuggire





Pier Silvio Berlusconi soddisfatto del Grande Fratello: “Telefonata dall’estero”

Le novità hanno convinto anche il pubblico del Grande Fratello, forse stanco di assistere a siparietti trash e dare spazio a personaggi provenienti dal mondo dei social. “Penso che la differenza sia stata mettere assieme vip e persone non conosciute: ha dato freschezza al format“, ha detto ancora Silvio Berlusconi. In effetti quest’anno si sono create delle ottime dinamiche tra vip e nip, basti pensare alla ‘relazione’ tra il giovane Garibaldi, bidello calabrese, e l’attrice Beatrice Luzzi.

E sulla scelta del cast Pier Silvio Berlusconi ha svelato cosa ha chiesto agli autori. “Una delle cose che ho chiesto agli autori è stato di non scegliere il cast sulle base delle dinamiche che devono essere per forza litigi e tradimenti, ma di scegliere persone positive e le storie faranno il loro corso“.

E così è stato. “Credo sia stato fatto un bellissimo lavoro dal punto di vista editoriale”, ha detto ancora Berlusconi, il quale ha spiegato anche di aver ricevuto una telefonata dall’estero: “Devo dire che abbiamo ricevuto ringraziamenti a livello internazionale dai produttori stessi”. “Certo, ci sono anche delle dinamiche più tipiche dei reality: dalle coppie che si mettono assieme e si lasciano – ha concluso Pier Silvio Berlusconi – Dopo un po’ di difficoltà iniziali sono molto soddisfatto. Con l’ingresso di Mughini ho visto un altro prodotto“.