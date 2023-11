Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono i protagonisti delle ultime vicende del Grande Fratello. Coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, i due stanno continuando ad appassionare il pubblico di Canale 5 grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini. Mirko Brunetti è stato chiamato nella casa a percorso già iniziato ma è riuscito a ritagliarsi un ruolo molto importante nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tutto merito del triangolo amoroso nato all’interno di Temptation Island composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Come tutti sanno, conclusa l’esperienza a Temptation island, la coppia si è lasciata e Mirko Brunetti ha iniziato una relazione con la single Greta Rossetti, con la quale è stato fidanzato fino a lunedì scorso, quando la giovane ha deciso di lasciarlo in diretta al Grande Fratello. Greta Rossetti ha deciso di chiudere la relazione con Mirko perché, a sui dire, lui è ancora innamorato della sua ex fidanzata Perla e lei non ha più intenzione di vivere questo rapporto a tre.

Mirko Brunetti, dettagli intimi su Perla e Greta

Peccato che, prima di salutare il pubblico del Grande Fratello, la giovane abbia accettato di entrare nella casa, dove sicuramente ne vedremo delle belle. In questi giorni, Mirko ha fatto anche delle dichiarazioni molto intime sui due rapporti, quello con Perla e quello con Greta. “Ho confessato che ho fatto l’amore con Perla e del bacio controvoglia a Greta, però ho cercato di precisare tutto. Per spiegare meglio la differenza che intendo, devo dire dei dettagli più intimi senza esagerare perché ho dei valori”, ha detto a Paolo e Letizia.

Mirko Brunetti ha provato a spiegare ai coinquilini il diverso sentimento provato, anche in intimità, con Perla e Greta. “Vediamo di far capire, se io dico ‘solo con Perla ho fatto l’amore’ è perché con lei è stato amore profondo e ci sono state volte in cui abbiamo pianto. Era solo ed esclusivamente amore. Con Greta ero spinto dalla passione? C’era sentimento, ma in quel momento non pensavo ad esprimere quello che provavo. Avevo una visione e una spinta diversa”, si legge su Biccy, che ha riportato il discorso di Mirko con i due concorrenti del GF.

Mirko: "Quando ti ho mancato di rispetto?"

Greta: "Quando mi hai detto ti amo e poi hai detto che hai fatto l'amore solo con Perla. Se dici ti amo ci fai anche l'amore con quella persona"#GrandeFratello pic.twitter.com/fLO9evuiV9 — Gfvipera (@Gfviperella) November 27, 2023

Mirko: “ho detto di aver fatto l’amore solo con Perla perché con lei abbiamo pianto davvero. Con Greta anche è amore, ma diverso”



mirko stai zitto che é meglio#Perletti pic.twitter.com/gDPzdNMHnv — Giulia (@stblgiulia) November 28, 2023

MA COME MIRKO NON HAI DETTO CHE HAI FATTO L’AMORE SOLO CON PERLA, A BUGIARDO CI SONO I VIDEO DI IERI SERAAAAAAAA #GrandeFratello #perletti pic.twitter.com/HS0xxSS1iM — Aurora🦋:ᴴ (@letterstohaz) November 27, 2023

“Per me è difficile spiegare queste cose perché devo entrare in particolari troppo dettagliati e che da uomo non farei mai. – ha spiegato ancora Mirko – Il mio discorso è complesso quando dico che con Perla era amore anche in camera. Non posso più fare lo sbaglio di paragonare cinque anni di convivenza con mesi di una relazione. Perché sono due situazioni davvero diverse e in passato ho fatto l’errore di metterle allo stesso livello”.