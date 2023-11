Grande Fratello, la ‘spifferata‘ di Anita Olivieri a Giuseppe su Beatrice. Nella Casa sono diverse le dinamiche che stanno animando l’atmosfera. Dopo un periodo iniziale in cui i telespettatori lamentavano un certo ‘immobilismo’ il pubblico è stato accontentato. Non ci sono soltanto Mirko, Perla e Greta il cui triangolo sembra essersi rotto.

Da qualche settimana, infatti, Beatrice Luzzi si è avvicinata parecchio a Vittorio Menozzi. Dopo aver interrotto la liaison con Giuseppe Garibaldi e aver trovato una tregua con Massimiliano Varrese, l’attrice ha mostrato interesse per il giovane modello. Interesse che peraltro pare essere ricambiato, anche se diversi inquilini, tra cui Giuseppe, hanno cercato di mettere in guardia il bel Vittorio. Ora a parlare del rapporto tra Bea e il ragazzo è Anita, una che non stravede certo per l’attrice.

Anita si ‘vendica’ di Beatrice dopo la nomination

Anita non ha proprio gradito di essere stata nominata da Beatrice e così ha deciso di ‘vendicarsi’. Giuseppe ha dichiarato che l’attrice gli avrebbe riferito che per lei sia lui sia Vittorio sarebbero un jolly. Nel corso della puntata Bea ha negato tutto, ma Anita a quanto pare crede alla versione del calabrese. Non solo, Anita ha aggiunto di aver ascoltato in diverse occasioni alcune confessioni di Beatrice sul suo rapporto con Vittorio.

Secondo Anita Beatrice userebbe Vittorio solo per divertirsi e sarebbe stata la stessa ex protagonista di Vivere a confessarlo. Inoltre la 26enne si è detta amareggiata per la nomination perché ultimamente sembrava fosse tornato il sereno tra loro due e infatti lei non l’ha nominata. D’ora in poi, però, cambierà atteggiamento e nominerà anche lei Beatrice.

Infine Anita ha affermato che Beatrice non è proprio una bella persona perché parla sempre male di tutti. Anche di Perla Vatiero che pure è entrata da poco nella Casa. Inoltre Beatrice cerca sempre di passare per vittima in puntata. Giuseppe è pienamente d’accordo con Anita e, al termine della chiacchierata, ha sospirato: “Povero Vittorio…”.

