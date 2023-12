“Nella borsa di Grecia”, tensione al Grande Fratello: cosa hanno trovato. Attimi di panico e tensione per la Colmenares che nelle scorse ore ha vissuto un piccolo dramma all’interno della casa di Cinecittà. Sono i telespettatori ad accorgersi di quello che sta per capitare e al termine di questo episodio, in molti hanno deciso di commentare negativamente quello che è successo. Ma andiamo con ordine. Alcune gieffine hanno deciso di fare uno scherzo, se proprio così vogliamo chiamarlo, ai danni di Grecia Colmenares.

>> “Entra lunedì, ufficiale”. Grande Fratello, ecco il quarto nuovo concorrente

Rosy Chin in primis, seguita da Sara Ricci, Fiordaliso e Anita, hanno deciso, senza nessun motivo apparente, di frugare prima nella borsa della loro coinquilina e poi nasconderla ai suoi occhi. Il motivo, come dicevamo resta un mistero, probabilmente solo per scherzare un po’ e fare un innocente scherzetto alla collega che però non l’ha preso affatto bene.





Nella borsa di Grecia”, tensione al Grande Fratello

A iniziare le danze è stata Rosy Chin che ha cominciato a frugare nella borsa di Grecia, di fronte aSara, Fiordaliso e Anita, appunto. A questo punto quest’ultima ha detto alle altre: “Nascondila sotto al suo letto che lei non lo alza mai, le diciamo che rinco…a e che ce l’ha messa lei là sotto e noi non abbiamo fatto niente, poi fingiamo anche di aiutarla a cercare“.

Poco dopo Rosy ha tirato sù il letto di Grecia, infilandoci sotto la borsa e dicendo: “Non fate fare sempre i lavori sporchi a me…”. Successivamente, come sperato dalle concorrenti, Grecia Colmenares ha iniziato a cercare la borsa, domandandosi chi l’avesse nascosta e soprattutto perché. Qualche istante dopo l’attrice finalmente ritrova la benamata borsa con il prezioso aiuto di Mirko.

queste che frugano tra le cose di Grecia io davvero non ho più parole



#GrandeFratello pic.twitter.com/lavv0cxUNf — ѕ.🌹/ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚝𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚎' 𝚞𝚗 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚘🫀 (@__sonosara) November 30, 2023

A questo punto Grecia ha realmente verificato che non mancasse niente e qui si scopre che all’interno la donna aveva messo tanti oggetti-ricordi della casa che lei stessa vuole portare al suo fan club. Polemica quindi sui social, sopratutto ai danni di Rosy: “Posso dire che più cafone, maleducate e irrispettose di queste non credo di averne mai viste”, scrive un utente. E ancora: “Ma come si permette Rosy?”. Poi dice: “io non ho parole… tutto questo perché Grecia è troppo brava e non cattiva come loro“.

Leggi anche: “È fuori dal Grande Fratello”. Il pubblico non la prenderà bene ma è arrivata la conferma