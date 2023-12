Grande Fratello, diversi ingressi in programma. A partire dalla puntata di sabato 2 dicembre 2023. Ne ha parlato lo stesso Alfonso Signorini rispondendo alle domande dei follower circa il futuro del reality show. È successo tutto dopo la proposta in diretta a Greta Rossetti di diventare nuova concorrente. La ex di Mirko Brunetti – perché poco prima l’ha lasciato davanti a tutta Italia – ha risposto di sì e dunque fra qualche ora varcherà la porta rossa. Ma non da sola.

Dovrebbero entrare in 4, come svelato anche dallo stesso conduttore su Instagram. Signorini ha promesso che “un bono per Perla” arriverà molto presto nella Casa. Sarà il concorrente che viene da Seoul, che non è un personaggio famoso ma “notevole”, parola di Alfonso? O sarà Luca Vetrone, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi per cui lei ha un debole? Con Greta anche un’altra vip, che pare sia Rosanna Fratello, che già a settembre figurava tra i possibili inquilini della Casa.

Leggi anche: “Entra lunedì, ufficiale”. Grande Fratello, ecco il quarto nuovo concorrente





“È fuori dal Grande Fratello”: c’è la conferma

E poi c’è il caso Filippo Bisciglia. Il nome del conduttore come nuovo concorrente ha intasato i social nelle ultime ore ma niente da fare: è fuori dal GF. Il padrone di casa, sempre tra le Storie, aveva già smentito l’entrata in scena – o meglio il ritorno, visto che nel 2006 era già stato un inquilini della Casa – del re di Temptation Island. Pubblico deluso e assai.

Ma per chi non gli ha creduto, il compagno di Pamela Camassa ha spiegato tutto attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Buon pomeriggio a tutti. Allora, è uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello. Ok, è una fake news. Non entrerò al GF, ma è una fake news divertente. Ci sta, movimentano un po’ di cose. Mi sono divertito anche io“.

Quindi Filippo Bisciglia precisa che non rinnegherà mai il suo passato, ma non rientrerà nella Casa per ora: “Il GF per me è stata un’esperienza bellissima che rifarei tre milioni di volte. Non la rinnegherò mai, a differenza di tanti altri. Però non entrerò. Al massimo potrei entrare e fischiare una canzone. La prima che mi viene in mente fa così”. E il video finisce con il ritornello di “Love The Way You Lie”, colonna sonora a Temptation Island.