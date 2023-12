Perla, Mirko e tra poco anche Greta al Grande Fratello. Ma se gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un riavvicinamento tra i due ex Temptation Island, le ultime ore al contrario hanno portato a dei battibecchi. O meglio, a dei ‘fastidi’ che anche gli altri inquilini della Casa hanno notato. E si fa sempre più chiaro lo spettro della gelosia. Non è infatti una novità che Giuseppe Garibaldi svegli ogni mattina Perla con la colazione a letto. Un gesto che lei ha sempre apprezzato e continua ad apprezzare.

Ma non può dirsi lo stesso di Mirko, che all’ultimo cappuccino sembra essersi infastidito al punto da essere scontroso con l’ex ragazza. E se all’inizio lei non capisce i motivi dietro questo atteggiamento, quando realizza si sfoga con l’amica Letizia in giardino. “Mi fa piacere che mi sveglio e trovo il cappuccino accanto al letto, ma Giuseppe è un amico, è un’attenzione carina”, premette Perla.

GF, Mirko e Perla distanti per colpa di Garibaldi

“Pensavo fosse arrabbiato per il buongiorno mancato, ma cosa c’entra Giuseppe?”, la reazione della fotografa. E Perla spiega che Mirko, anche durante la notte, ha affermato di sentirsi sminuito e qui specifica: “Può essere paragonato quello che dico a Giuseppe a quello che dico a lui?”. Mirko non è obiettivo è la conclusione di entrambe.

E forse è proprio questo il problema alla base di tante incomprensioni durante la loro storia: apprezzare i gesti di un amico non vuol dire denigrare i suoi ma lui, che viene definito un immaturo, non se ne rende conto. Ma l’ex protagonista di Temptation Island non è per niente d’accordo e infatti più tardi raggiunge Perla in giardino e smentisce la sua gelosia: non è Giuseppe il problema, ma l’atteggiamento di lei.

La sua accusa si concentra sulle distanze spesso poste da Perla, che prima si avvicina, poi si allontana. “In questo modo anche io faccio un passo indietro”. Dopo i discorsi fatti, dopo il loro avvicinamento, lui si aspettava un seguito, magari un bacio mattutino p delle attenzioni diverse, ma lei non nota mai ciò che fa per lui. Non è così per Perla che afferma di essere consapevole dei suoi gesti ma non sembra essere sufficiente. Insomma, non riescono proprio a venirsi incontro. Almeno per ora.