Perla Vatiero è entrata da poco al Grande Fratello ma è subito entrata nel cuore dei telespettatori. Tanti tifano il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti, anche se l’ingresso di Greta Rossetti potrebbe mandare all’aria il piano dei cosiddetti Perletti, ossia i fan dell’ex coppia che ha partecipato a Temptation Island. Ma nelle ultime ore tanti utenti si stanno rivoltando contro Perla. È successo tutto durante una conversazione nella Casa in cui i concorrenti discutevano sui valori dei ragazzi di oggi rispetto alle precedenti generazioni.

In quel momento di condivisione di opinioni, Perla Vatiero ha fatto un’uscita che ha ha scatenato il popolo della rete. Al punto che molti, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, chiedono a gran voce la sua squalifica del reality show di Canale 5. La frase incriminata? “Nel 2023 ci sono più uomini che hanno valore che donne, di ragazze, parlo dell’età nostra. Ad oggi non c’è differenza, forse prima. Non ho vissuto il prima, ma parlare di buon partito nel 2023, sia a livello economico che di valori non c’è questa differenza”.

GF, pubblico contro Perla Vatiero: “Squalifica”

“Perché di uomini ce ne sono tanti, ma tanti che hanno dei valori, dei principi, che rispettano la propria donna, che mettono come priorità la propria donna e la propria famiglia“, ha concluso Perla. Che con questo discorso ha voluto anche lanciare una frecciatina a Beatrice Luzzi. Ricordate? Nell’ultima puntata andata in onda l’attrice aveva detto che per lei Mirko era “buon partito”.

E la stessa Beatrice è rimasta sorpresa di quell’affermazione di Perla perché non molto convinta del suo discorso. Discorso che ha indignato e non poco i telespettatori del GF, come dicevamo. Tantissimi i commenti arrabbiati per questa esternazione della ex di Mirko. Come “109 femminicidi, maschilismo sul lavoro, centinaia di molestie, stupri. Discorso da squalifica immediata, fatto da un’ignorante che prima di aprire bocca dovrebbe iniziare ad aprire un libro“.

Pensa parlare di 2023 e dire che ci sono più uomini con valori che donne.

La Pirla anche eroina del patriarcato☠️

Io come Bea.

No dico ma si possono sentire queste cose PD#grandefratello pic.twitter.com/TDOldwRQ4R — Ro 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) December 1, 2023

E ancora: “Perla Vatiero che nel 2023 dice che gli uomini hanno più valore delle donne (e un uomo applaude a questo orrore) e poi cambia idea di fronte all’indignazione della Luzzi dicendo che c’è parità tra uomo e donna. Che gran paracula. Ma ormai la schifezza l’hai detta“.