Grande Fratello, è faccia a faccia tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. Prima della puntata, che sicuramente vedrà le due donne di Mirko Brunetti protagoniste, le due concorrenti si sono confrontate in giardino. L’ingresso di Greta ha inevitabilmente turbato Perla. E pure Mirko, che ora suo malgrado si trova tra due fuochi. Per quanto aspettato, questa new entry ha inevitabilmente smosso gli equilibri e chissà, magari ora le carte si mescoleranno nuovamente tra i tre ex protagonisti di Temptation Island.

Sono tutti single al momento, anche se molti tifano per il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Che dopo la fine della puntata in diretta su Canale 5, è scoppiata a piangere. “Lo so, è la cosa peggiore che poteva capitare – le parole di Letizia per confortarla – Sarei ipocrita a dirti il contrario. Piangi e butta fuori. Butta fuori tutto tutto ciò che hai dentro. Però ricordati il tuo obiettivo in questo momento. Sei una donna… Te l’ho già detto. Devi ricordarti la tua forza e la tua maturità, Perla”.

Leggi anche: “Non sono di ferro”. Mirko e Greta insieme e Perla crolla: inconsolabile al Grande Fratello





GF, il faccia a faccia tra Greta e Perla

Perla si è ripresa, ma quando ha visto Mirko e Greta parlare a lungo (lo abbiamo raccontato nell’articolo qui sopra, ndr) è scoppiata di nuovo. Ma ora, a due giorni dall’arrivo di Greta, le due si sono ritrovate a tu per tu in giardino e lei ha spiegato che non ha la minima intenzione di tornare con Mirko. Non vuole più legarsi a lui perché i suoi sentimenti stanno scemando.

“Per me è finita. Volevo fargli capire questo. A prescindere dalle emozioni non ci tornerei. Siamo semplicemente diversi. Abbiamo corso troppo, sbagliando. E volevo fargli capire di sentirsi libero”, le ha assicurato Greta. Poi ha preso la parola Perla, che le ha lanciato una frecciatina: “Quando scegli di venire qui tu crei disagio“.

La ex single di Temptation Island ha provato ancora a tranquillizzarla, affermando ancora una volta di sentirsi libera e di voler conoscere nuove persone e vivere il suo percorso nella Casa al meglio. Cambierà idea o resterà ferma sulla sua decisione su Mirko? Il pubblico è divisissimo: c’è chi dà ragione a Perla e sostiene che Greta poteva anche stare a casa sua e chi al contrario ritiene che anche lei ha il diritto di partecipare al GF.