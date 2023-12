Era prevedibile e infatti è successo: l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello ha scatenato il caos nella Casa. Ha turbato sia Mirko, il suo ex fidanzato visto che l’aveva lasciato in diretta nazionale pochi giorni prima della sua entrata in scena da concorrente del reality, che Perla, la ex compagna storica del suo ormai ex. Sabato sera, come annunciato da Alfonso Signorini, la single di Temtpation Island ha ufficialmente preso posto a Cinecittà quindi sono solo due giorni che abita la Casa.

Mirko non ha reagito bene alla notizia di Greta nuova concorrente del Grande Fratello, arrivata proprio quando aveva finalmente trovato un equilibrio con Perla e domenica si è lasciato prendere dallo sconforto. Al punto che Perla, vedendolo da solo e sconsolato in giardino, si è avvicinata e ha provato a tirargli su il morale. “Non sei più te stesso, ho paura di non riuscire ad aiutarti. Affronta tutto questo con più serenità”, ha detto ancora ribadendo che non vuole allontanarsi da lui o interrompere il nuovo rapporto che hanno instaurato.

GF, Perla distrutta dopo aver visto Mirko con Greta

Tra i due ex fidanzati di Temptation ci sono anche stati diversi abbracci oltre che belle parole, ma la situazione è precipitata poche ore dopo, quando lui ha avuto un confronto con Greta. Alla vista dei due insieme, Perla non ha retto più: si è rifugiata in bagno ed è crollata in lacrime.

Il faccia a faccia tra Mirko e Greta è stato lungo e soprattutto è avvenuto sotto gli occhi di tutti gli altri concorrenti. Perla inclusa. Che quando ha visto l’ex preso dalla persona che ha contribuito alla fine della loro storia d’amore ha reagito male: “Io non ce la faccio più, non sono di ferro”, ha detto tra le lacrime.

“non sono di ferro mi portano finita mentalmente”

no io non c’è la faccio a vederla così è un massacro proprio ciò che le stanno facendo c’è lei deve trovarsi a convivere con l’ex e con l’altra che stava fino a una settimana fa, qua parliamo di sentimenti,vita vera. #perletti pic.twitter.com/Zkf0P16FmW — Suavefiore🌺 (@suavefiore) December 4, 2023

Giuseppe Garibaldi, che insieme a Letizia Petris ha provato a consolarla, le ha ricordato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al reality-show di Canale 5: “Sei entrata decisa, non ti faceva paura niente”. E non è la prima volta che Perla piange da quando Greta è piombata nella Casa. Troppo forte ancora il ricordo dell’estate scorsa, quando ha scoperto che Mirko si era invaghito di un’altra persona, la stessa con la quale convive da pochi giorni davanti alle telecamere.