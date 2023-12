Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti tutti insieme al Grande Fratello. Ma non proprio “appassionatamente” e infatti dopo la puntata Perla ha avuto un crollo. Ha retto fino all’ultimo, ha detto piangendo in giardino, ma poi è esplosa dopo l’ingresso della ex single di Temptation Island ed ex fidanzata del suo ex. “Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi”.

L’ingresso di Greta nella Casa ha sicuramente sconvolto gli equilibri. Lo stesso Mirko non sembra esserne felice. Mai come ora è entrato in confusione e non sa più come gestire la situazione anche perché si stava appena ambientando a convivere con Perla, con cui piano piano pareva aver risolto i problemi e dunque indurre i fan a pensare seriamente a un loro ritorno di fiamma. Ma ora che c’è anche Greta con loro è tutto cambiato. Di nuovo.

GF, l’errore della regia con Greta e Perla gelata

E Perla e Greta? Anche per loro non deve essere facile. E come se la situazione non fosse già di per sé delicata, ci si mette anche la confusione sui nomi. Capita molto spesso sia agli inquilini che al conduttore Alfonso Signorini di sbagliarsi e chiamare l’una col nome dell’altra nonostante non siano per niente simili.

Ed è successo anche alla regia di confondersi. Come si sente nel video, una delle autrici avrebbe voluto chiamare Greta in confessionale ma di fatto ha convocato Perla: “Perla in confessionale… Greta in confessionale… scusate”. Tutti sono scoppiati a ridere e anche Perla, dopo il gelo iniziale, non ha resistito.

“Però mettetevi d’accordo”, ha detto scherzando Rosy Chin, mentre Anita: “GF se iniziate così, iniziate male…”. La clip in questione ha subito fatto il giro dei social, soprattutto per la reazione iniziale di Perla Vatiero, quasi paralizzata dopo l’errore della regia del Grande Fratello.