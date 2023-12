Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce tra i fan del programma. Il reality show di Alfonso Signorini sto proseguendo al meglio, guadagnandosi uno share di ascolti decisamente alto. Merito anche degli scenari allettanti che si prospettano in casa, primo tra tutti quello in merito alle vicende sentimentali di Mirko Brunetti, alle prese da un lato con Perla Vatiero, e dall’altro anche con Greta Rossetti. Ed è proprio il suo nome a restare sotto la luce dei riflettori. Cosa si è saputo.

La notizia su Mirko Brunetti fa il giro del web. A proposito del concorrente, nelle ultime ore Mirko ha avuto finalmente un confronto con Greta Rossetti, l’ex fidanzata che solo da poco tempo ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà e non senza conseguenze. Infatti durante il dialogo tra i due è stata Greta a provare a fare chiarezza su quel che prova nei riguardi di Mirko e della situazione.

“Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso. Non capisco come io possa metterti in imbarazzo. Per me puoi metterti nel letto con una. Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso, ma andrà via da solo con il tempo. Ma non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti. La mia decisione definitiva è questa. Non ti senti libero, ma devi sentirtici. Se tu partecipi a dei programmi televisivi poi non ti meravigliare! Ora ti stai piangendo addosso e non ha senso. Tu poi non sei chiaro e non si capisce quello che dici. E ricordati che tu sei entrato qui che è un reality. Sei venuto in un gioco”, sono state le parole di Greta.

“Sai dove mi metto i tuoi ‘ti amo’? Li dicevi e poi stavi con lei ogni giorno a parlare della vostra storia”, ha aggiunto. Insomma, un momento non del tutto semplice per il concorrente, peggiorato anche dalla notizia in merito ai risultati del televoto. Chi è il preferito della settimana? Al primo posto ancora una volta Beatrice Luzzi, che si aggiudica il 45% dei voti, seguita da Perla, Vittorio e Anita.

E si arriva dunque a Grecia Colmenares con il 5% dei voti, dunque Giuseppe Garbildi al pari di Varrese, con il 4%, e ancora Paolo Masella con il 3%, Alex Schwazer con il 2% al pari di Fiordaliso, e Letizia Paris con l’1% come Maddaloni, Rosy Chin e Sara Ricci. Purtroppo per lui, all’ultimo posto in classifica c’è Mirko Brunetti. Le cose per il gieffino non si mettono per nulla bene.