Che succede tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi? Al Grande Fratello forse è il momento di presentare una nuova coppia di fatto. Solo qualche settimana fa, la giovane aveva condiviso sui social proprio riguardo Vittorio, un messaggio ben specifico: “Com’è dolce questo ragazzo“. Insomma, sembra evidente che la Rossetti sia entrata con le idee ben chiare. Ad esempio, dopo una brutta discussione delle ultime puntate, Greta aveva raccontato su Menozzi: “Non commento certe cose che ho visto perché non mi sono piaciute”.

E ancora: “Lo schifo si commenta da solo e io non lo voglio commentare. Invece voglio dire la mia sulla parte di Vittorio. Mi ha emozionato molto e secondo me lui è un ragazzo fantastico. Ha un sacco di fragilità ed è bello, bello, bello internamente. Mi ha emozionato davvero e se mi commuovo significa che mi ha toccato. Quindi io gli faccio i miei complimenti, per il resto invece non dico nulla“.





Ora i due sembrano inseparabili, almeno considerando quanto gli altri stanno passando del tempo con Greta. E proprio la Rossetti, ha fatto capire a Vittorio che fuori le cose per lui non sono male: “Mi sei arrivato, sei arrivato tu a me per come ti sto vivendo, l’ho vissuto guardandoti. Vuol dire che a tutte le persone come me tu arrivi allo stesso modo“.

vittorio e greta >>>>>> quel gruppetto di sfigati #grandefratello pic.twitter.com/jEg4a3Bnlz — dile (@dilelannister) December 3, 2023

Ma non tutti sono dalla loro parte, come ad esempio Marco Maddaloni e Alex Schwazer, che hanno consigliato a Vittorio Menozzi di andarci piano. Il judoka ha detto: “Anche Alex che è qui mi ha detto di parlarti e sai che lui non parla a sproposito. A noi dispiace se passi per uno che nemmeno il tempo che lei è arrivata e tu già boom ti butti”.

Alex e Marco a Vittorio: "Non devi stare vicino a Greta per rispetto a Mirko"



Ma purtroppo l'ingegnere dei loro consigli…#GrandeFratello pic.twitter.com/4hKNda7N6H — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) December 4, 2023

MA IO SPERO SIA UNO SCHERZO PERCHÉ SE DAVVERO MONTANO IL CASO DI STATO SU VITTORIO CHE INTERAGISCE CON GRETA DEVONO RICOVERARLI TUTTI IN CODICE ROSSO#GrandeFratello pic.twitter.com/hmTPzgrldY — ѕ.🌹/ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚝𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚎' 𝚞𝚗 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚘🫀 (@__sonosara) December 3, 2023

E ancora i due a Vittorio: “No, non sei quel tipo di ragazzo, tu sei un bravo ragazzo. poi magari con il tempo può nascere qualcosa tra voi, ma è una questione di modi e tempi. Noi però abbiamo odorato questa cosa strana e abbiamo preferito parlarti. Poi non è che non possiamo parlarci, ma io da solo non ci vado a parlare, non lo trovo proprio il caso di farlo“.

