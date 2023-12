Grande Fratello, momento di grande commozione nella puntata di ieri. Giuseppe Garibaldi ha ricevuto la visita dei genitori, il papà Francesco e la mamma Pasqualina. Naturalmente il concorrente è apparso molto emozionato, ma non c’è stato spazio soltanto per i buoni sentimenti. In particolare il padre del barista calabrese si è scagliato contro Beatrice Luzzi e ne è nata una discussione piuttosto accesa.

Come molti sanno tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi c’è stata una liaison nella Casa. La storia è poi finita in un mare di ripicche, attacchi e recriminazioni. Tra i due si è creato il gelo e nonostante qualche timido tentativo di riavvicinamento sono arrivati scontri duri, come quando l’attrice ha usato termini forti nei confronti del coinquilino. Garibaldi ha accusato la donna di non aver svolto le faccende domestiche e lei lo ha apostrofato così: “Che persona squallida…“.

Leggi anche: “E con questa abbiamo chiuso”. Grande Fratello, è ancora Beatrice: brucia tutti





Giuseppe e i genitori: la rivelazione che nessuno si aspettava

Giuseppe Garibaldi è stato molto felice di sapere che suo padre, inizialmente contrario alla sua partecipazione al GF, in realtà adesso lo sostiene ed è contento. Tuttavia proprio il papà accusa Beatrice di aver usato commenti che poteva evitare: “Ma lei ha visto quello che mi ha detto lui? – ribatte l’attrice – Se vuole le faccio l’elenco!”. E ancora: “Io avevo tutti i sentimenti e la genuinità del caso. Io ero molto sincera, fin troppo. Mi sono spesa per questo rapporto e ho perdonato delle cose enormi, umiliazioni forti!“. Mamma Pasqualina, invece, accoglie Beatrice a braccia aperte.

In seguito Giuseppe ha spiegato che tipo di persona sia suo papà Francesco: “È un grande il mio papà, è un tipico uomo del sud, ho conosciuto mio padre e mio nonno come gli unici veri uomini della mia vita, con la ‘U’ maiuscola”. Il trentenne ha poi rivelato che col padre c’è un rapporto di grande rispetto, ma ha confessato anche che non sono soliti svelare i propri sentimenti.

“Un ‘Ti amo’ o ‘Ti voglio bene’ non ce lo siamo mai detti, quella forma di intimità, di dirci le cose che pensiamo non l’abbiamo mai fatto”. Tuttavia l’importante è che il papà sia dalla sua parte, dopo un’iniziale contrarietà alla sua esperienza televisiva: “È venuto in studio per te – ha confermato Alfonso Signorini redendo felice Giuseppe – e ho letto nei suoi occhi un tale amore e un tale entusiasmo, è davvero felice per te!”. E il concorrente quando lo ha visto non è riuscito a trattenere le lacrime.

Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello: origini, età, altezza, peso, fidanzata, lavoro