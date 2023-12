Grande Fratello 2023, allarme tra gli inquilini. Nella casa più spiata d’Italia accade veramente di tutto. Nelle ultime ore i gieffini hanno vissuto un momento di paura: scatta l’allarme non appena il fumo ha letteralmente invaso la cucina. Nel giro di pochi secondi gli inquilini, tra urla di spavento e panico, hanno provato a mantenere la calma per provare a capire cosa fosse successo: “Andate, controllate!”, si è sentito dire.

Paura nella casa del Grande Fratello 2023, nuvole di fumo ovunque. La vicenda è accaduta quando tutti gli inquilini erano riuniti in cucina. Nel giro di pochi secondi il fumo ha letteralmente invaso gli ambienti gettando nel panico i presenti: urla e paura. “Oddio ragazzi ma è affumicatissima tutta la casa anche qui nel corridoio, qui c’è troppo fumo! Giuseppe vai, ragazzi sta andando Giuseppe“, ha esclamato Beatrice Luzzi.

Paura nella casa del Grande Fratello 2023: “Esci, scappa!”. Panico tra i concorrenti

E nei momenti di tensione e di panico, c’è anche chi ha provato a mantenere il sangue freddo, come ad esempio Mirko Brunetti e Marco Maddaloni: “Vai bea apri la porta, esci scappa. Vai fuori dalla porta rossa scappatene via corri“. Nonostante queste parole, gli inquilini non sono riusciti a calmare presto gli animi, dandosi subito da fare per capire di risolvere il problema senza perdersi d’animo.

Vittorio Menozzi ha dunque suggerito: “Ragazzi ma non è che è il forno? Qui c’è puzzo. Questa puzza mi fa pensare che sia quello, andate a controllare“, seguito da Sara Ricci che ha esclamato: “Guardate c’è puzza di plastica qui! A me sembra una cosa del genere e anche di fuoco“. A questo punto Letizia Petris ha attribuito il fumo ad una possibile fuga di gas.

“Raga guardate che è gas!”. Dopo le parole di Letizia è subito intervenuto Massimiliano Varrese. L’attore ha esortato l’inquilina a calmare i toni per non entrare nel panico: “Ma smettila, ma che gas?! Qui non c’è gas. Non fate allarmismi dicendo cose gravi. Perché fate questi allarmismi? Adesso controlliamo tutto ma non dite queste cose perché non si tratta di gas“. Ovviamente sul web, i fan hanno fatto circolare la notizia, provando a sdrammatizzare con qualche battuta ironica non appena compreso che la situazione non fosse grave.