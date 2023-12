Striscia La Notizia, conduttori e ospiti si vergognano di lanciare il Grande Fratello. Quest’anno certo non sono mancati i problemi per Alfonso Signorini. Già nei mesi precedenti all’edizione attuale si era parlato di un duro intervento di Pier Silvio Berlusconi per evitare trash, influencer e messaggi ‘negativi’. Poi il reality ha preso il via e gli ascolti almeno nella fase iniziale non erano proprio entusiasmanti.

Nelle ultime settimane le cose sono cambiate. Ora le dinamiche ci sono eccome, su tutti spiccano Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che nelle ultime ore si sono avvicinati tantissimo salvo poi rompere malamente la tregua. Durante l’ultima puntata, poi, Giuseppe Garibaldi è finito nell’occhio del ciclone per aver insultato proprio Beatrice. Si è parlato anche del triangolo formato da Mirko, Perla e Greta, ma in tanti hanno notato quello che è successo a Striscia La Notizia poco prima della diretta del GF.

A Striscia lo strano annuncio di Ficarra e Picone sul Grande Fratello

Verso la fine della puntata di Striscia La Notizia Roberto Lipari, affiancato dal fido Sergio Friscia, ha lasciato la parola a Ficarra e Picone. I due erano presenti per promuovere il loro ultimo film in uscita nei cinema sotto le feste natalizie. Ebbene Lipari ha voluto far presentare il programma successivo al duo comico che ha messo in scena un siparietto davvero inaspettato e che ha fatto storcere il naso a qualcuno.

Quando Ficarra ha letto i fogli davanti a lui ha sgranato gli occhi insieme al suo compare Picone. Poi ha dichiarato: “Niente, purtroppo stasera Mediaset termina qui le trasmissioni. Appena finisce Striscia la Notizia, Sergio, tu vedi sullo schermo…”. Insomma, Ficarra non aveva alcuna intenzione di annunciare il Grande Fratello.

Poco dopo ci ha pensato Picone a farlo, ma ha voluto nascondersi sotto al bancone, come se si vergognasse: “Lo annuncio io, venite. Adesso vi lasciamo al Grande Fratello”. Ma non è finita, perché subito dopo Ficarra ha esclamato: “C’è anche un documentario sui lemuri che è la fine del mondo, io vedrei quello”. E così la gag si è consumata tra le risate dei presenti. Anche se a qualcuno la scenetta non è piaciuta: “Io mi vergognerei a condurre Striscia” ha scritto.

