Costantino Vitagliano continua ad essere ricoverato in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta sottoponendo ad una serie di controlli finalizzati ad individuare il miglior trattamento per curare la malattia rara che l’ha colpito. Una malattia che non ha ancora reso nota. Mentre la sua assenza dai social inquieta. In uno degli ultimi messaggi Costantino scriveva: “Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua”.

“Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”. Poi aveva aggiunto: “Domani avremo Tac-Pet, da qui si dovrò vedere tutto. Gli esami del sangue sono tutti negativi, è strana la vita”. Non è dato sapere quali siano gli esiti della pec.





Costantino Vitagliano, l’ex tronista di UeD ancora ricoverato

Intanto oggi ha parlato Beatrice Bozzuto, la sua compagna, che gli sta vicino in ospedale giorno e notte. È stata lei a rispondere alla telefonata di Di Pù Tv che voleva aggiornamenti sulle condizioni dell’ex tronista. E le parole non sono state particolarmente incoraggianti: “Mi spiace, Costa sta riposando, riposa da ore, e anche quando si sveglierà, non so se avrà la forza di parlare”.

Parole che hanno messo in allarme i fan. Beatrice poi ha aggiunto altri particolari: “Tutto è iniziato quando Costantino ha avvertito un dolore alla schiena. Un dolore strano, persistente, che non aveva mai avuto, e che non passava. Si è preoccupato, ha deciso di farsi visitare, e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo”.

“Poi, dopo diverse analisi, gli hanno diagnosticato una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte, e ne uscirà”. Accanto all’ex tronista di Uomini e Donne non c’è solo Beatrice, ma anche la piccola Ayla: la figlia avuta da Elisa Mariani. “La mia piccola è la cosa più importante della mia vita”. ha più volte detto Costa.