La voce girava da giorni e ora sono uscite anche le foto: Roberta Di Padua con l’ex Uomini e Donne ormai tornato nel parterre, fanno sapere le anticipazioni. Sì perché in tv ancora non l’abbiamo visto, ma nel programma dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno è tornato anche lui. E, altra sorpresa per chi conosce le dinamiche dei protagonisti, ha deciso di frequentare proprio la dama di Cassino. Che sulle prime accoglie con piacere questo grande ritorno.

Stando a quanto emerso dagli spoiler, infatti, già nella puntata in cui lui scenderà le scale del programma, i due si concederanno un ballo insieme. Ballo a cui sarebbero seguite anche diverse uscite insieme e cene fuori, accompagnate da baci e dichiarazioni importanti. Fino alla confessione per cui Roberta Di Padua decide di mettere in punto: il desiderio di non precludersi la conoscenza di altre dame.

Leggi anche: “Maria, ce ne andiamo”. UeD, dopo la crisi e l’altra dama di mezzo la coppia lascia lo studio. Insieme





Roberta Di Padua, ci sono le foto: beccata fuori da UeD

Non sembra andato giù a Roberta Di Padua, che infatti chiuderà poi la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Sì, proprio p’ex di Ida Platano, che nel frattempo siede sul trono e si dedica a conoscere i pretendenti. Ma a quanto dicono le nuove foto, la dama sarebbe poi tornata sui suoi passi e deciso di tornare a frequentare il cavaliere.

La segnalazione, questa volta con tanto di prova fotografica, è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. La stessa Deianira a cui nei giorni scorsi sono arrivati diversi messaggi da chi diceva di essersi imbattuto per caso in Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

“Facevano colazione in un bar nei pressi della stazione di Cassino“, si leggeva tra le Stories dell’esperta di gossip social. E ora dopo la colazione la cena. Ma a Roma. I due protagonisti del Trono Over sono stati ora paparazzati in un ristorante di Ponte Milvio: Roberta e Alessandro seduti allo stesso tavolo, intenti a chiacchierare, subito dopo la registrazione di Uomini e Donne del 4 dicembre.