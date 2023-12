Uomini e Donne, altra registrazione interessante. Decisiva per una coppia nata nel programma. Le anticipazioni della nuova puntata si sono svolte il 4 dicembre e chi non ama le sorprese può già avere un assaggio di quanto vedremo in tv tra qualche settimana. Intanto si è saputo che Armando Incarnato era ancora assente dallo studio. Il motivo non è dato da sapere: dopo il tanto acclamato ritorno in studio, il cavaliere napoletano continua a ignorare le domande dei fan, pur mostrandosi quotidianamente su Instagram.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, si legge sul Sito Blasting News che Brando ha scelto di portare in esterna Raffaella e anche questa volta tra i due sono scattati baci appassionati. L’uscita ha però mandato su tutte le furie Beatriz, tanto che è di nuovo nata una discussione fortissima tra tronista e corteggiatrice. Non da meno l’altro protagonista, Cristian, che invece ha avuto una lite con Virginia nell’ultima registrazione di UeD.

UeD, la coppia lascia insieme lo studio

Ma arriviamo al momento clou, quello di un’uscita di scena improvvisa ma caldeggiata anche da Tina Cipollari: Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malvisi hanno scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione. Dopo diversi tira e molla e soprattutto la presenza di Roberta Di Padua come “terzo incomodo” i due protagonisti hanno scelto di voltare pagina e viversi la loro storia d’amore insieme lontani dai riflettori.

Nelle ultime puntate di UeD il pubblico ha assistito a una grossa crisi tra Marco Antonio ed Emanuela. Il cavaliere aveva infatti deciso di uscire in esterna con Roberta e tra i due ci sono anche stati dei baci. Poi però il cavaliere è tornato sui suoi passi ed ha scelto di troncare con la storica dama di Cassino e tornare a costruire il suo rapporto con Emanuela.

Dopo un primo tira e molla, la dama ha accettato di dargli una seconda chance e i due hanno ripreso a frequentarsi fuori. Durante le ultime riprese, poi, hanno avuto modo di confrontarsi in studio fino a prendere la decisione di uscire insieme per provare a vivere questa storia nella ‘vita reale’. E come anticipavamo, a spingere verso questa direzione è stata Tina Cipollari. L’opinionista ha spronato in tutti i modi Marco Antonio a concedersi e concedere questa possibilità alla dama e c’è riuscita.