Uomini e Donne, per chi segue da anni la trasmissione ha dell’incredibile quello che è da poco successo tra Roberta Di Padua e Ida Platano. Dame storie del programma e rivali storiche in amore, hanno entrambe avuto una storia poi finita male con Riccardo Guarnieri. E anche in questa stagione si sono ritrovate nello stesso studio. Si pensava di non rivedere più, o almeno a lungo, Ida giacché fidanzatissima con Alessandro Vicinanza. Mentre Roberta ha subito preso posto nel parterre a settembre scorso.

E ora, dicembre, rieccole una di fronte all’altra. Letteralmente, perché Ida Platano è stata promossa a tronista, mentre Roberta è tra le dame. Negli ultimi giorni si sono scontrate di nuovo. Anche nell’ultima puntata hanno continuato a battibeccare su Alessandro Vicinanza, che è un ex per entrambe ed è tornato in studio per provare a riuscire con la Di Padua. Ida aveva accusato Roberta di essersi messa al centro della loro storia, così come starebbe facendo ora con Marco Antonio e Emanuela.

Ida Platano e Roberta Di Padua si abbracciano a UeD

“Lui non si sentiva amato da te” ha detto Roberta. “Non è vero, io ho letto cosa ha detto, non ha detto ciò. Mi ha lasciata lui, che dovevo fare?”, ha ribattuto Ida. Entrambe hanno sofferto per la fine della relazione con l’ex Cavaliere che, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto ritorno in studio. Poi, dopo il battibecco, il pianto liberatorio.

E subito dopo si sono strette in un forte abbraccio a cui pochi pensavano di assistere. È stata la tronista a fare il primo passo: vedendola in lacrime, si è alzata e deciso di raggiungerla per abbracciarla. “Ci sono stata male anche io prima. Quando mi hai detto ‘vergognati’ mi sembravi Riccardo”, le ha sussurrato all’orecchio. “Stavolta questo abbraccio è vero, mi sono sentita di darglielo”, ha poi aggiunto Ida rivolgendosi a Maria De Filippi e definendolo un abbraccio “dato col cuore”.

“Mi dispiace”, le ha risposto Roberta Di Padua baciandola sul viso. La padrona di casa ha quindi ripreso la parola e osservato che “Oltretutto, nelle relazioni che avete avuto in comune, il finale è stato il medesimo. Avete sofferto entrambe, un disastro”. “Per questo ho detto che sono uguali” ha aggiunto Gianni Sperti. “Per la prima volta mi sono sentita di darle un abbraccio. A me non mi schiodi dalla sedia se non ho un motivo. Mi ha trasportato il cuore da te stavolta” ha concluso Ida Platano.