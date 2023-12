Uomini e Donne, l’ultimissima riguarda Roberta Di Padua. A cui ora i telespettatori del dating show di Maria De Filippi chiedono risposte. Ma andiamo con ordine. Com’è noto, la dama di Cassino è tornata in studio a inizio stagione, dunque a settembre. In questi mesi ha conosciuto e frequentato diversi cavalieri, ma più che altro si è messa in mostra per discussioni feroci con le colleghe di parterre. Ricordiamo per esempio gli scontri di fuoco con Aurora Tropea, altra dama ben conosciuta al pubblico di UeD.

E in quello studio è tornata anche Ida Platano ma con un ruolo diverso, quello di tronista. E naturalmente con la ‘rivale’ Roberta Di Padua sono state subito scintille. Tanto più che quest’ultima ha iniziato a frequentare (di nuovo) il suo ex fidanzato, Alessandro Vicinanza. Ma è già finita. Il 28 novembre Roberta ha chiuso la conoscenza con Alessandro dopo aver saputo che lui vorrebbe uscire anche con altre dame del parterre, il tutto dopo aver trascorso una serata romantica con tanto di baci.

UeD, Roberta Di Padua beccata con “lui”

Ma pochi giorni dopo, per la precisione venerdì 1° dicembre, sui social network si è sparsa la voce che Roberta Di Padua avrebbe avuto un “ripensamento”. Alcuni fan di Uomini e Donne sostengono infatti di aver avvistato la “coppia” nei pressi della stazione della città dove vive e lavora la protagonista del Trono Over.

“Alessandro e Roberta si frequentano anche fuori. Stamattina li hanno beccati che facevano colazione a Cassino. Altro che si sono lasciati”, si legge tra le Storie di Lorenzo Pugnaloni. “Sembrerebbe non essere ancora finita tra loro, vedremo”, aggiunge il blogger. Ma non è l’unico a segnalare questa presunta frequentazione fuori dagli studi.

Anche a Deianira Marzano sono arrivati diversi messaggi da chi dice di essersi imbattuto per caso in Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: “Facevano colazione in un bar nei pressi della stazione di Cassino“, si legge tra le Stories dell’esperta di gossip. La prossima registrazione del programma di Maria De Filippi è prevista lunedì 4 dicembre e le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios potrebbero fare chiarezza su questo rapporto.