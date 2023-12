Già da qualche tempo Ida Platano ha ufficializzato la fine della sua storia con Alessandro Vicinanza, conosciuto nello studio di Uomini e Donne, e tornare in veste di tronista. Anche l’ex cavaliere è rientrato nel parterre maschile del Trono over e stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime registrazioni del programma, pare che si sia già visto con la dama Roberta Di Padua.

Alcune stories dalla Costiera Amalfitana avevano fatto pensare ad una uscita con l’ex di Ida Platano ( le due hanno avuto in passato diversi screzi a causa del cavaliere Riccardo Guarnieri) e le anticipazioni delle ultime registrazioni hanno confermato le ipotesi. Le talpe presenti studio al momento della registrazione hanno fatto sapere che Alessandro Vicinanza starebbe vedendo Roberta Di Padua.

“Ti devi vergognare!”. Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro Ida Platano





Ida Platano sbugiarda l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza

Ida Platano sta invece frequentando David e Mario e secondo quanto si legge nelle anticipazioni di Uomini e Donne sembrerebbe che la tronista si sia trovata bene con entrambi e, che sia sceso per lei un nuovo corteggiatore per lei. Il pubblico ha potuto assistere all’incontro in studio tra i due ex. Un incontro molto atteso da chi in questi mesi ha seguito la coppia.

I due si sono lasciati e ovviamente, come spesso capita con i personaggi di UeD, si sono lanciati frecciatine tramite i social. Ma cosa è successo davvero? Questa volta Ida Platano ha dato una versione dei fatti rispetto a quella data da Vicinanza. Nello studio di Canale 5, la tronista ha infatti dichiarato che la decisione di interrompere la relazione è stata presa da Alessandro Vicinanza.

“Non è così. Lui dice che sono stata io a chiudere e che dopo 15 giorni sono venuta qui a Uomini e Donne – ha detto Ida Platano smentendo l’ex fidanzato – Dice che l’ho portato a farsi lasciare e non è la verità. Mi ha lasciata lui. Se mi sposavo con uno sconosciuto andava bene e nessuno diceva nulla. Siccome sono seduta sul trono qui allora gli dà fastidio a lui e un po’ a tutti. Sono tornata in famiglia perché per me questo siete. Io sono la stessa che era seduta lì. Dà fastidio anche a Roberta”.