Poche volte si è vista una Roberta Di Padua così furiosa a Uomini e Donne. La dama ha sparato a zero contro Ida Platano. Un confronto stuzzicato anche da Maria De Filippi con il pubblico in studio (e fuori) che ha già deciso con chi schierarsi: Roberta Di Padua. Pubblico che ha tirato in ballo anche la De Filippi chiamata a prendere una decisione “per ridare credibilità ed anima al programma”. La scelta di Ida, come detto più volte, non aveva convinto nessuno.

>“È fuori sicuro”. Voce bomba su Alberto Matano e La Vita in Diretta, contro di lui pezzi da novanta della Rai

Ida che si era presentata così: “Ho deciso di chiudere e oggi voglio rimettermi di nuovo in gioco”. Proprio quel ‘rimettermi in gioco’ dopo meno di un mese dalla separazione con Alessandro Vicinanza ha fatto discutere. E continua a farlo.





Uomini e Donne, scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Proprio questo è stato il motivo scatenante della lite di oggi. “Tu sei sul trono dopo un anno di fidanzamento, non ti vergogni?”, ha attaccato Roberta. E ancora: “Non dare consigli sull’amore perché davvero non puoi”. Parole che Ida ha smentito raccontando di essere stata lasciata e che non intende soffrire più per amore, per questo ha accettato di rimettersi in gioco poco tempo dopo la rottura.

Che Ida sia stata lasciata non è un mistero. Alessandro Vicinanza che di recente ha svelato i motivi dell’addio con una precisazione. “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento”.

“Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto”. E sempre a proposito dei suoi sentimenti per Ida, rivela: “Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita”.