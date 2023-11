Nel giro di appena tre anni Alberto Matano si è preso non solo il pomeriggio di Rai 1 ma anche un ruolo importante nella televisione di stato. È notizie delle ore scorse infatti come il conduttore si fresco di una promozione importante. “L’ex mezzobusto del Tg1 affiancherà il direttore Angelo Mellone e condividerà con lui il potere decisionale in un delle sezioni strategiche negli assetti di Viale Mazzini”. Nello specifico Matano, racconta Oggi, è diventato vicedirettore dell’intrattenimento del daytime della Rai.

Eppure potrebbe non bastare per tenere il timone a La Vita in Diretta. Perché, racconta Alberto Dandolo sempre sulle colonne di Oggi, ci sarebbe in atto un tentativo da parte di altri conduttori di portargli via il programma. Scelta che di sicuro non farebbe piacere ai fan che di lui sono entusiasti.





Alberto Matano, La Vita in Diretta fa gola a due colleghi

Un esempio? Basta dare uno sguardo ai commenti sui social: “Il mio idolo, perché il signor Matano oltre nell’essere un giornalista preparato, ma riesce con la sua notevole empatia nel spaziare tra gli argomenti oscuri a quelli di estrema allegria, che rende il programma la” vita indiretta ” un successo”. E non è finita qui. Eccone un altro.

“Meraviglioso Alberto complimenti davvero sei una persona speciale hai un cuore grande e ti prendi a cuore di tutte le persone dai bimbi alle persone giovane e anziane e lo fai col cuore grazie per i pomeriggi che mi tieni compagnia”. Di esempi potrebbero esserne fatti molti altri. E si capisce per quale ragione sia difficile togliergli la poltrona.

Eppure Alberto Dandolo ne è sicuro, tanto da scrivere: “A remare contro il giornalista calabrese ci sono due suoi colleghi interni alla Rai…Due conduttori suoi ‘amici’. Due conduttori suoi ‘amici’ che, pur avendo ciascuno un programma proprio, aspirano a condurre La vita in diretta il prossimo anno…”.