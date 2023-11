Proprio lei, che sembrava la concorrente più tosta del programma, alla fine si è sciolta. Oggi pomeriggio, giovedì 30 novembre, poco dopo le 14 le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso Beatrice Luzzi in piena crisi. L’attrice è finita in lacrime. Sdraiata sul divano, si è nascosta sotto una coperta rossa per nascondersi. A consolarla è arrivato Massimiliano Varrese che però non è riuscito a strapparle che poche parole.

Sufficienti, comunque, a mettere in allarme in fan che pensano ad un epilogo fino a poco tempo fa inaspettato. Beatrice, infatti, è la candidata numero uno alla vittoria finale. Non c’è un ballottaggio o una sfida che l’ex attrice di Verissimo non abbia vinto eppure la sua esperienza potrebbe essere arrivata al capolinea.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi scoppia in lacrime: nostalgia dei figli

Il motivo? Beatrice ha nostalgia dei suoi figli. Lo ha confessato a Varrese. Mentre Beatrice Luzzi è distesa sul divano con la faccia sotto le coperte, l’attore le tiene una mano sulla testa per confortarla. La gieffina esclama: “Se non mi distraggo esplodo di dolore”. Davanti a quelle parole Varrese le ha detto di non tenere tutto dentro e di provare a riposarsi.

Lei segue il suggerimento e le dà un bacio sulla nuca prima di lasciarla sola. Sembra poi che Beatrice abbia confidato di non riuscire più a restare nella Casa. Nelle prossime ore sicuramente si riprenderà dalla tristezza e vedremo la Beatrice che abbiamo imparato a conoscere e amare in questi mesi. È possibile che la resa dei conti arrivi già sabato.

In nomination nove concorrenti: Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Rosy Chin e Alex Schwazer. E non è detto che Beatrice decida di restare nel gioco. A meno che il Grande Fratello non decida di fare entrare i suoi figli per un abbraccio.