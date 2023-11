Non solo tv, luci e palette alzate, Ballando con le stelle è molto di più: è la storia anche dei suoi protagonisti. Storie che non sempre hanno un lieto fine. Storie, certe volte, anche dolorose come quella che il super volto del programma ha raccontato a Di Più Tv. Parole che arrivano alla vigilia del nuovo appuntamento di sabato 2 dicembre che potrebbe fare a meno di Paola Perego, eliminata ma appesa al ripescaggio. Ci sarà invece lei, la giudice ha raccontato il suo passato travagliato al settimanale.

“La mia vita è un romanzo, costellato da tanti alti, ma anche da tanti bassi. A cominciare dalla depressione”, racconta lei che prima della televisione guardava il mondo da un’altra prospettiva: “Mi sono laureata a pieni voti con tanto di encomio in Economia e commercio con indirizzo internazionale. Io lavoravo sodo in quel campo, per anni i numeri sono stati la mia passione, come la finanza, le imprese. Con un socio ho fondato una azienda tutta mia rivolta alla formazione dei giovani manager e non solo”.





Ballando, Rossella Erra: “Avevo un’azienda, ho perso molti soldi”

“Per anni ho avuto una carriera dorata. Poi è finito tutto”. E per Rossella Erra, l’amata giudice popolare del programma sono cambiate molte cose. Il turning point è stato la malattia della madre: “Sono stata messa nella condizione di lasciare tutto. Ho perso un sacco di soldi, mi sono trovata all’angolo. Accanto avevo il sostegno di mia figlia Beatrice Maria Francesca, che oggi è una brillante studentessa universitaria, e di mio marito Attilio, colonnello dell’esercito”.

“Ma è stato inevitabile cadere in depressione. Il mio dolce papà l’ho perso nel 2002, cinque mesi prima delle mie nozze”. Poi, quando tutto sembrava perso, la chiamata di Milly. Tutto è cominciato da una sua partecipazione nel pubblico parlante di Vieni da me, la trasmissione di Caterina Balivo “Per merito di mia figlia ho deciso di lanciarmi in questa avventura. Ho cominciato così, fino a quando non mi ha voluta Milly Carlucci”.

Partecipare a Ballando era “un sogno che condividevo con la mia mamma”. Il suo, personalissimo, era ballare con Simone Di Pasquale: “L’ho realizzato io, per mamma, questo sogno. E quando ho volteggiato su quel palco magico, l’ho sentita vicina. E mi sono sentita nuovamente felice, proprio come quando lei era con me”.