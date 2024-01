Grande Fratello 2023, è successo dopo la notizia su Beatrice Luzzi. La concorrente è stata costretta a lasciare la casa più spiata d’Italia: fuori dal Grande Fratello in seguito alla notizia della scomparsa del papà. Ovviamente la notizia ha rattristato il pubblico italiano, addolorato tanto per la perdita cui è andata incontro l’attrice, quanto per non vedere Bea in gioco. E a distanza di qualche giorno, scoppia anche una polemica.

Polemica dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello 2023. Ebbene, non si sa ancora se la concorrente verrà o meno ripescata, ma al momento quel che è certo è che Bea è fuori dal gioco. Ma l’atmosfera in casa ha fatto molto discutere, destando qualche sospetto tra i fan.

Polemica dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello 2023: “Ci vorrebbe empatia e umanità”

Prima la questione intorno al brindisi, poi il discorso di Varrese, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi colpita dal doloroso lutto si è detto veramente di tutto. In particolar modo in merito all’assenza di empatia, sottolineata anche da alcuni volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione come Rita Dalla Chiesa, Rossella Erra, Adriana Volpe e Anna Pettinelli. Le parole della Merlino: “C’è stato un episodio molto triste secondo me. Beatrice esce dalla casa del Grande Fratello per un lutto e ho visto che anche Alfonso Signorini ha detto giustamente che c’è stato un accanimento nei confronti di una donna che ha perso il padre”.

E ancora: “C’è stata molta cattiveria? Pensate che anche Jane Alexander che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con Beatrice, ha detto delle cose molto belle. Anche lei ha detto che non va bene quello che sta succedendo“. E così anche la Pettinelli non è andata di certo troppo per il sottile.

Cioè capite ? Il Brindisi di ieri sera sono stati gli autori a dire a fiorda di farlo ,ma fate schifo autori compresi 🤮 #grandefratello pic.twitter.com/O72PwPXQmT — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 4, 2024

“E’ vero che Beatrice ha collezionato il maggior numero di nomination della storia del programma, però quello che è accaduto non è bello. Ci sono cose come la morte di un genitore che vanno oltre tutto questo e ci vorrebbe empatia e umanità. Questo mi pare che ieri non sia successo, la casa del Grande Fratello non ha dimostrato empatia”.