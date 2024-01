Attimi di tensione tra Paolo Fox e Amadeus: “Ho detto di no!”. È successo tutto nella cornice di Affari Tuoi, nella puntata della Befana, quella del 6 gennaio, dedicata come sappiamo, non solo all’estrazione dei numeri della Lotteria Italia, ma anche all’attesissimo oroscopo 2024 di Paolo Fox. E proprio in questo frangente che si è verificato un piccolo momento di confusione tra il conduttore e l’astrologo. Paolo Fox era uno degli ospiti in studio, con le sue previsioni per il 2024.

Durante l’intervento dell’astrologo, si è verificata una gaffe che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Il concorrente, Marione da Isernia, ha chiamato i pacchi da aprire sperando di eliminare quelli blu. Così, dopo che che Mario del Molise ha chiamato alcune regioni, Amadeus ha coinvolto Paolo Fox per le previsioni del 2024 riguardanti i primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.





Attimi di tensione tra Paolo Fox e Amadeus: “Ho detto di no!”

Tuttavia, durante la rivelazione delle previsioni per i primi due segni, Amadeus ha interrotto Paolo Fox chiedendo se stesse parlando dell’Ariete. La risposta dell’astrologo è stata “No, questi sono i Gemelli”. Questo ha causato un momento di imbarazzo in studio, seguito da una risata liberatoria del pubblico. Amadeus ha scherzato dicendo: “Bisogna stare attenti a tutto qui”.

Ma il bello deve ancora venire perché ad un tratto, ovvero quando ha terminato i primi quattro segni e, dopo l’apertura di alcuni pacchi, Paolo Fox ha parlato della Vergine, segno di Amadeus. Ed è qui che è successo l’impensabile. Paolo Fox, amatissimo in tutta Italia, ha detto al conduttore e riguardo il suo segno: “Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto”.

Paolo Fox alla Vergine (segno di Amadeus): “Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto”

A questo punto Amadeus è sobbalzato e ha iniziato ad urlare: “Noooo, ma non parliamo di Sanremo”. L’astrologo, c’è da dirlo, non ha espressamente fatto menzione dello show di Rai 1 trasmesso in mondovisione, ma solo di questo numero “sei”. Per chi non lo sapesse, questo del 2024 è il quinto Festival condotto da Amadeus, ci sarà anche il sesto quindi?

