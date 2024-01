Affari tuoi, la confessione del concorrente lascia tutti a bocca aperta. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato del popolare programma di Rai1 condotto da Amadeus per alcuni polemiche in relazione alla puntata del 6 gennaio. Come sempre l’appuntamento era collegato alla lotteria Italia e molti spettatori si sono scagliati contro il metodo di assegnazione dei premi legato alle risposte date dai vip presenti in studio.

Tra l’altro c’è stato anche un imprevisto quando il tritacarte si è inceppato gettando in imbarazzo lo stesso Amadeus incapace di risolvere il guasto: “Ti pareva che non doveva rompersi la sera della Lotteria?” ha detto il conduttore. Che poi ha aggiunto che da mesi diceva che bisognava cambiare lo strumento… Nella puntata di domenica 7 gennaio c’è stato un altro momento che probabilmente passerà alla storia.

Roberto rivela a chi andranno i soldi della sua vincita

Roberto da Aversa, il concorrente in gara ad Affari Tuoi, ha sfidato più volte la sorte facendo volare via numerosi pacchi blu. È rimasto col suo pacco rosso da 75mila euro fino all’ultimo fin quando dall’altra parte non è rimasto un pacco blu da 100 euro. Il dottore ha offerto allora 20mila euro e in tanti sui social sostenevano che il concorrente avrebbe dovuto accettare.

Prima di fare la scelta Roberto ha stupito tutti con una confessione che nessuno poteva aspettarsi: “Allora io ho promesso a mio fratello che è qui accanto a me di dargli il 40 per cento della vincita e l’altro 60 me lo tengo io. Ma abbiamo anche altri due fratelli a cui dovremo comunque dare magari una “millata” ergo i conti vanno fatti bene”. Insomma Roberto ha pensato davvero a tutti.

bravo roberto io non ci credevo ma perché sono un tipo ansioso ed avrei accettato immediatamente però tu sei stato molto coraggioso#affarituoi pic.twitter.com/jqlpMAYXGX — deb ⚡️ (@tragicamenteio) January 7, 2024

Un mix tra Suarino e Argentero 3.0 🤣

Ah pero! #AffariTuoi pic.twitter.com/LrvUgcpPaL — Roberto • 🆁🆅 (@rrtvln) January 7, 2024

Un fratello generoso e anche fortunato visto che dopo aver rifiutato l’offerta di 20mila euro si è portato a casa ben 75mila euro. Ovviamente in tanti sui social hanno commentato la sua vittoria e sono arrivati complimenti e congratulazioni: “Grandissimo Roberto te li meriti 75mila euro” e ancora “75mila euro sono contentissimo per Roberto”. Un concorrente che, anche grazie al suo gesto, non sarà dimenticato in fretta.

