“Tutto questo è ridicolo”. Affari Tuoi, bufera su Stefano Accorsi durante la puntata: il pubblico se n’è accorto

Puntata con imprevisto e tante polemiche ad Affari Tuoi. Nella giornata di ieri, sabato 6 gennaio, su Rai 1 è andata in onda una puntata particolare del noto programma condotto da Amadeus collegata alla Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al biglietto serie F 306831 venduto a Milano. Il biglietto da 2,5 milioni è andato invece al tagliando serie M 382938 venduto a Campagna (Napoli).

Mentre nella prima parte del programma è andato in scena il classico gioco dei pacchi, la seconda è stata dedicata alla lotteria. Durante lo show Amadeus ha dovuto affrontare anche un imprevisto: il tritacarte si è rotto in diretta. La coppia di concorrenti non è riuscita a inserire il biglietto rifiutato nel tritacarte e Ama non ha potuto aiutarli: “Ti pareva che non doveva rompersi la sera della Lotteria?” ha detto il conduttore. Tuttavia è niente rispetto alla polemica che travolto lo show.

L’ira del pubblico sulla lotteria Italia: “Tutto marcio”

Nellas serata sono stati concorrenti diversi vip tra cui Stefano Accorsi e Benedetta Porcaroli che hanno risposto ad alcune domande di cultura generale per indirizzare la fortuna verso i biglietti vincenti. Tuttavia c’è stato chi si è scagliato contro quello che è stato mandato in onda.

“Ma chi ha messo i bussolotti nei pacchi? Quando hanno estratto i numeri? Lotteria Italia è tutto marcio”, ha scritto un telespettatore. E ancora: “Il signore che ha vinto sto milione sarà sicuramente contento, ma ne poteva vince due se quel fulminato de Accorsi non avesse detto Piemonte… modalità d’assegnazione ridicola”, ha scritto un utente riferendosi alle risposte dell’attore.

“Cioè più che fare l’estrazione qua stanno facendo lo show, facendolo passare per sorteggio, errore di comunicazione come la Ferragni? Ah già direte che era la sorte o era già sorteggiato da ADM” scrive un altro. E ancora: “Trovo ridicolo che a scegliere chi vince 5 milioni di euro sia chi risponde alle domande”.

