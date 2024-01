“Ecco chi ha vinto”. Lotteria Italia, i premi: milioni di euro, vita cambiata. Tutte le vincite, serie e numero

Lotteria Italia, milioni di euro in palio: “Ecco chi ha vinto”. Come si sa l’estrazione avviene il giorno della Befana, il 6 gennaio e questa volta a rendere noti i numeri ci ha pensato Amadeus con l’aiuto di alcuni vip in una puntata speciale di Affari Tuoi. I 5 pacchi con i premi principali sono stati abbinati ai 5 vip: Stefano Accorsi (simbolo Ferro di cavallo), Iva Zanicchi (Cornetto rosso), Lillo (Gufo), Francesco Paolantoni (Quadrifoglio) e Maria Chiara Giannetta (Coccinella).

Il primo premio da 5 milioni è stato abbinato al pacco di Iva Zanicchi. Il secondo premio da 2,5 milioni è legato al pacco della Giannetta. Il terzo premio da 2 milioni è stato abbinato al pacco di Lillo. Il quarto premio da 1,5 milioni è stato abbinato al pacco di Paolantoni e infine il premio da un milione al pacco di Accorsi. E pensare che quest’anno sono stati ‘staccati’ sul web 149.706 biglietti, circa 48mila in più rispetto allo scorso anno.





I premi sono in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Ma veniamo ai numeri e ai vincitori: il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia.

Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini. Qualcuno ricorderà che lo scorso anno, a festeggiare, fu una tabaccheria di Bologna, mentre il Lazio si confermò la regione più fortunata con tre dei cinque premi di prima categoria, quelli cioè a sei zeri.

