È una furia dalla casa del GF Vip, Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella. Il motivo è chiaro e c’entra la tanto critica possibile new-entry nel reality. Per chi non lo sapesse infatti, potrebbe fare il suo ingresso a Cinecittà anche Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. In questi 100 giorni di reality, il ragazzo ha fatto molto parlare di lui, criticando aspramente il padre della sua ex e non solo. A tal proposito, Stefano, sempre attento alle dinamiche della figlia nella casa, ha voluto dire la sua proprio sulla possibile entrata di Gianluca al GF Vip 7.

“Cioè fatemi capire – ha scritto l’uomo – dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

Leggi anche: “L’ha fatto apposta!”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi fuori controllo: lite con Oriana Marzoli





Stefano Fiordelisi contro Signorini: “Spero sia uno scherzo”

Naturalmente questa non è la prima volta che il padre di Antonella interviene per cercare di difendere la figlia. Aveva persino deciso di abbandonare i social in passato, ma alla fine ci ha sempre ripensato in extremis. L’uomo tuttavia è rimasto davvero senza parole alla notizia (per ora ancora non confermata) dell’entrata di Gianluca Benincasa.

Tra l’altro non sarebbe la prima volta: il ragazzo è già entrato nella Casa per avere un confronto con la Fiordelisi. Si tratterebbe dell’ennesimo terremoto per Antonella, che in questi ultimi giorni non sta vivendo affatto bene la sua relazione (ma anche la convivenza in generale) all’interno della casa. Da una parte i continui contrasti con Edoardo Donnamaria, dall’altro le frizioni infuocate con gli altri concorrenti che oramai fanno fatica a sopportare i suoi sbalzi d’umore e le sue cattiverie.

Palesemente Stefano Fiordelisi si sta cacando in mano che a Gianluca possa rivelare verità scomode



Non ho certezze ma nemmeno dubbi #oriele #incorvassi #onestiners #thePisis #gioiellers pic.twitter.com/gtJFOifYqU — Adel🦋🎤 (@Adelaid78383691) February 1, 2023

Gli unici con cui si confida un po’ sono Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Questa nuova entrata la mettere di fronte a un bivio davvero complicato per Antonella al quale potrebbe reagire non proprio benissimo, in effetti. Oltre a Benincasa sta per fare il suo ingresso anche la bellissima Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini.

Leggi anche: “Ti dico una cosa”. GF Vip 7, attenti ad Antonino e Antonella: la casa rischia di crollare