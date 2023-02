Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ai minimi termini. La relazione naufraga sotto i colpi delle accuse reciproche: se da un lato è evidente l’attrazione che provano l’uno nei confronti dell’altra, è altrettanto evidente che ci sono delle incomprensioni che stanno diventando insormontabili e che rendono la loro storia particolarmente problematica. Anche durante l’ultima diretta hanno litigato dopo le clip mandate in onda da Alfonso Signorini.

Antonella Fiordelisi è stata abbastanza chiara con Edaordo Donnamaria dopo la diretta: “Visto che io sono venuta qua in primis per pensare a me e non per stare tutti i giorni male per un uomo, da questo momento in poi io sono sola come sei anche tu solo. – e ha aggiunto – Tu non sei più solo, sei con i tuoi amici, ma io e te non siamo più insieme per quanto i riguarda”. Insomma è probabile che il loro GF Vip prosegua ma lo faranno in maniera separata e non da coppia. Nel frattempo ci sta pensando Antonino Spinalbese a consolare la spadista.

Leggi anche: “Giuro che mi vendicherò”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi choc: lo ha detto in lacrime





GF Vip, Antonella Fiordelisi consolata da Antonino Spinalbese

Tra i due la simpatia è evidente dal primo momento e la loro intesa in alcuni casi è stata motivo di scontro tra Antonella ed Edoardo. Tanto che alcuni fan arrivano a ritenere che se non fosse stato per Donnamaria, ci sarebbe potuto essere qualcosa tra i due amici. E allora vale la pena scoprire cosa si sono detti. Tutto è iniziato da una domanda di Antonella: “Se sei fidanzato e la tua ragazza va in discoteca di avvicinano dei ragazzi per provarci e tu lo vieni a sapere come reagisci?”. “Io potrei volare, io amo quella roba li, mi piace vedere la reazione”, è stata la risposta di Antonino.

Quindi Fiordelisi prosegue: “E che faresti se venissi a sapere che lei ha parlato, prese confidenze e poi se ne è andata”. Ecco allora che la risposta di Antonino non tarda ad arrivare e, parlando del suo rapporto con la gelosia, ha confidato ad Antonella: “Se sono geloso significa che c’è qualcosa che non va o tu non sei la ragazza giusta per me o è dato da qualcos’altro, la mia ragazza tipo non mi fa essere geloso anche se di base la gelosia è bellissima, ma è fastidio non gelosia”, afferma.

A questo punto arriva la frase incriminata, cioè quella che secondo alcuni fan potrebbe essere un primo tentativo di approccio da parte di Antonino nei confronti di Antonella: “Immaginiamo che tu sia la mia ragazza, e arrivano 50 ragazzi a provarci, farebbero bene perché è giusto così”, afferma, alludendo poi al fatto che Antonella sia una bellissima donna. “Cosa dovrei fare portarti al guinzaglio o in manette?”, chiede Spinalbese che conclude il suo pensiero affermando di essere, di solito, attratto da ragazze timide: “Mi piace la timidezza se sta con me, se porto la mia ragazza con i miei amici ed è timida”.