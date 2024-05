“È successa una cosa brutta”. Il racconto choc del figlio di Amadeus. È lo stesso Josè Sebastiani ad esporsi e dire cosa gli è capitato. Un episodio, anzi più di uno, da quello che il giovane riporta. Il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha fatto sapere a tutti cosa gli è successo dopo l’ultimo Festival di Sanremo condotto dal padre. Nell’intervista, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha ripercorso gli ultimi anni e ha parlato del bel rapporto che ha con entrambi i genitori.

Del ragazzo sappiamo tutto, visto che per via della popolarità del padre, per molto tempo si è parlato di lui, sopratutto in correlazione delle scelte musicali del padre negli ultimi Festival della canzone italiana. Il ragazzo però ha fatto sapere nell’intervista rilascia a Vanity Fair che la popolarità porta con sé anche un certo numero di attacchi e relativi haters.





Racconta José: “Dopo Sanremo mi sono stati indirizzati contro sfottò piuttosto pesanti. Io il bullismo non lo sopporto: non riesco a capire come si possano prendere di mira altre persone. Quando l’ho subìto, comunque, ho reagito molto in fretta. Quando ero più piccolo, mi è servito molto parlarne con mia mamma. Recentemente, invece, ho adottato un’altra strategia: cambio strada, non rispondo e non reagisco agli attacchi. Funziona”.

Il ragazzo in questi giorni è impegnato a condurre, insieme ad altri giovani, un programma radiofonico che parla dell’Eurovision Song Contest 2024. Nel programma gli stessi sono impegnati a raccontare, sul posto, il lato nascosto dell’evento europeo. Com’è noto, il podcast è realizzato per RaiPlay Sound da Radioimmaginaria, una realtà gestita da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

Riguardo Amadeus, il giovane e talentoso José ha raccontato: “Per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri“. A suo dire, il genitore più severo è Giovanna, soprattutto per quanto concerne lo studio. Ma da quello che racconta il ragazzo, il loro lato forte è il dialogo: sembra che i tre siano disposti a confrontarsi su tutto, persino sugli haters e il bullismo che il ragazzo ha subito per via della sua popolarità.

