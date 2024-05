Affari tuoi, in queste ultime ore per la trasmissione dei pacchi si sta facendo avanti il nome di un big della televisione italiana. Un vero colpo di scena: sembrava infatti che per il dopo Amadeus la Rai avesse già deciso di puntare su Stefano De Martino. Ma l’annuncio ancora non è arrivato, evidentemente quindi i giochi sono ancora aperti.

La Rai in queste ore si trova a gestire una situazione molto complicata. La partenza di Amadeus ha scombussolato tutti i piani di viale Mazzini in vista del prossimo autunno. Si sapeva da tempo che il contratto del conduttore siciliano era in scadenza, ma ai piani alti dell’azienda pubblica tutti speravano che “Ama” rinnovasse. Le cose come sappiamo sono andate diversamente. E ora si guarda al futuro prossimo.

Affari tuoi, si fa avanti un big della tv italiana amatissimo dal pubblico

Nei giorni scorsi Tvblog aveva reso noto il retroscena riguardante Stefano De Martino. “L’ex ballerino di Amici attualmente conduce sulla Rete 2 Stasera tutto è possibile, il varietà più visto della seconda rete della Rai. La televisione pubblica attraverso la sua direzione intrattenimento prime time avrebbe così deciso di affidare la preziosa fascia di Rai1 portata al successo da Amadeus al giovane conduttore campano”.

Prima di firmare però Stefano De Martino dovrà fare i conti con un big della televisione italiana. Parliamo di Max Giusti che in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni si è praticamente autocandidato alla conduzione di Affari Tuoi. Per lui si tratterebbe di un ritorno. Come i telespettatori sanno bene, l’attore teatrale e presentatore tv aveva già condotto la trasmissione dei pacchi nel 2008, con grandissimo successo.

“Un’esperienza bellissima – ricorda Giusti a Tv sorrisi e Canzoni – ho fatto più di 800 puntate, una cosa enorme. Sono entrato per cinque anni in casa della gente e ancora mi porto dietro quell’affetto. Ricordo che l’ultima stagione abbiamo fatto ascolti raggiunti solo quest’anno da Amadeus. Da lì si è aperto un percorso diverso. Non mi chiameranno mai. Ho fatto Fake Show a inizio stagione su Rai 2 che non è andato molto bene, poi c’è stato anche Boss in Incognito che invece era fortissimo. Il nostro è un mestiere strano. Poi se mi chiamano…”.

La Rai quindi si trova davanti a un bivio: da una parte puntare su un “usato sicuro”, per modo di dire ovviamente, e dall’altra sulla novità. Una scelta non facile. Probabile che l’azienda si prenderà ancora qualche giorno per decidere, ma la scelta non potrà andare troppo per le lunghe. L’estate deve ancora cominciare, ma in termini televisivi l’autunno è già alle porte. E anche il pubblico vuole sapere.