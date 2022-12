Una scena che non è piaciuta a nessuno quella tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Dopo le recenti polemiche dovute al loro rapporto, è arrivato anche un gesto (anzi una serie) che non sono minimamente piaciuti al pubblico del GF Vip. Ma cosa è successo? In pratica la venezuelana scherzando, ha dato degli spintoni e dei calci ad Antonino, facendo infuriare le fan del gieffino. C’è però da specificare che Oriana stava davvero giocando con lui.

Tuttavia, le famose , GinTonic non ci sono andate leggere. “Scherzavano? – scrivono – Ok. Ma se al posto di lei ci fosse stato Antonino o qualsiasi altro uomo l’avreste già mandato al patibolo. Due pesi e due misure”. “Non mi interessa perché l’ha fatto, ma sono gesti violenti. Se l’avesse fatto un maschio sarebbe già stato massacrato da tutti voi ipocriti”. “Fate girare, speriamo che Alfonso e Sonia facciano qualcosa, questa Oriana Marzoli sta esagerando”.

Botte tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al GF Vip 7

Tra l’altro solo qualche ora prima, Oriana aveva fatto sapere a Luciano Punzo: “Comunque ho deciso dopo ieri. Forse è meglio che io non continuo così, devo togliermi questa attrazione. Sai cosa c’è? Se mi lascio andare è peggio. A me piace divertirmi, ok? Però non sono fatta così. Diciamo che qui dentro mi andava bene lasciarmi andare, anche perché non sono fidanzata”.

E ancora: “Poi pensavo che con lui potesse esserci altro. Però poi mi sento male con me stessa. Perché io non sono fatta così, io fuori non vado subito e mi lascio andare. Quindi la mia decisione è di staccarmi. Quando ho trovato Antonino mi andava di conoscerlo. In più volevo dimenticare il mio ex”.

Oriana ha avuto questi modi aggressivi, perché Antonino l’ha rifiutata nuovamente perché voleva mettersi nel letto con lui.



Poi in prima serata, mi raccomando fatela ancora passare per sedotta e abbandonata. #gfvip #gintonic pic.twitter.com/JhrNWGLYxm — Har✨ (@is16__) December 3, 2022

E conclude: “Però per lui non è così, è solo una cosa fisica. Quindi non devo più lasciarmi andare fisicamente, perché poi mi sento male. Mi piace in quel momento perché ho il forte desiderio. Però mi pento, proprio la parola pentirmi. Alla fine io vorrei un ragazzo che mi vuole bene, che mi protegge, che ci tiene a me. Quello che penso vogliano quasi tutte le ragazze”. Vediamo se sarà proprio così.

