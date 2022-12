GF Vip 7, piovono ancora polemiche sul programma: critiche feroci mentre arriva la voce di una rivoluzione all’orizzonte. Alessandro Rosica, che con il suo profilo Investigatore social ha spesso azzeccato previsioni e gossip, ha lanciato dal suo canale una vera e propria bomba: “Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip. Cambieranno anche gli opinionisti!” le parole dell’esperto di tv e gossip che tra le altre notizie aveva dato quella sulla fine della storia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez.



Non solo, oltre ad Orietta Berti e Sonia Bruganelli, anche l’opinionista social Giulia Salemi dovrebbe essere sostituita. Insomma si prospetta un cambiamento radicale per il Grande Fratello Vip 8. D’altra parte non è una novità che Alfonso Signorini sopporti sempre meno certi atteggiamenti e comportamenti sopra le righe dei vipponi. Non ultimo il caso di Marco Bellavia che ha generato tantissime polemiche.

GF Vip 7, nuove critiche: “Concorrenti sconosciuti e tanta noia”



Critiche che hanno raggiunto il GF Vip anche ieri dopo lo scherzo fatto a Charlie Gnocchi. “È terribile vedere la manipolazione che il branco ha fatto verso Charlie per proteggere la propria immagine. Guardando i video si vede che Charlie all’inizio fosse d’accordo, ma poi si è trovato palesemente a disagio, pur stando comunque al gioco”, scrive un’utente.



E ancora: ““Anche Luca, che durante era contrario a legarlo, al calzino e ha cercato di togliergli lo scotch, oggi si è unito al branco di Antonino. 10 ad Alberto per essere rimasto fermo sui suoi punti”. Ho visto lo scherzo a Charlie ed è oggettivamente una cosa schifosa, ma il gf perche non é intervenuto? Però Charlie invece di fare il buonista e dare ragione a tutti in passato doveva fare una bella lavata di testa al branco…invece. Comunque non sono da dimenticare nemmeno le frasi che ha rivolto lui ad Oriana eh”.



Polemiche dure alle quali si aggiungono altre di diversa natura. Anche una lettrice di Nuovo ha deciso di sfogarsi con Maurizio Costanzo, ammettendo di trovare questa edizione noiosa, fatta di personaggio sconosciuti o quasi, che ha celebrato personaggi come Pamela Prati, una donna che ha preso in giro l’Italia per fare notizia.

