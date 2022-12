Botte da orbi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip 7. Che i due non si sopportino da tempo, è cosa risaputa, ma stavolta i due hanno avuto un acceso diverbio nella casa più spiata d’italia. Non è servita nessuna scusa per farli scontrare, è successo e basta. “Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere” – ha detto Daniele – “Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia”.

Poi dice: “Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni”. A quel punto però, Oriana non ha di certo desistito al rispondere e ha attaccato a sua volta Daniele: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo“. Parole che hanno mandato fuori di testa Dal Moro che ha quindi ribattuto: “Io e te passiamo le giornate non parlandoci”.

Botte da orbi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip 7

“La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e di Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo chiedi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato”.

Non solo, a notte fonda, Oriana Marzoli – per via di un gioco – ha dato degli spintoni e dei calci ad Antonino Spinalbese, che naturalmente è andato su tutte le furie. Naturalmente in tanti si sono scagliati sul gesto violento della venezuelana. Sui social, i fan dei GInTonic hanno scritto: “Scherzavano? Ok. Ma se al posto di lei ci fosse stato Antonino o qualsiasi altro uomo l’avreste già mandato al patibolo”.

E ancora: “Due pesi e due misure. Non mi interessa perché l’ha fatto, ma sono gesti violenti. Se l’avesse fatto un maschio sarebbe già stato massacrato da tutti voi ipocriti. Fate girare, speriamo che Alfonso e Sonia facciano qualcosa, questa Oriana Marzoli sta esagerando”.

