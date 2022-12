“Lo ha fatto davvero! Mito”. Edoardo Tavassi, colpo di genio al GF Vip 7. Tutti a ridere (VIDEO)

Edoardo Tavassi, grandi risate dopo momenti di alta tensione al GF Vip 7. Negli ultimi giorni tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia è davvero successo di tutto, ma fortunatamente anche i momenti di divertimento e svago non mancano. Ci ha pensato il fratello di Guendalina a ‘intrattenere’ i suoi compagni di gioco e allentare così le tensioni. Il video del momento non poteva che diventare virale tra i fan.

Edoardo Tavassi organizza un gioco di gruppo. Grande complicità e soprattutto tanto divertimento dopo la super idea del gieffino che ha ben pensato di fare tornare il sereno in casa GF dopo svariati momenti di tensione degli ultimi giorni. Nulla di meglio che proporre un gioco e il gruppo ha accettato di prenderne parte.

Leggi anche: “Basta”. Terremoto al GF Vip 7, si spacca la coppia dei sogni: lite davanti a tutti





Edoardo Tavassi organizza un gioco di gruppo. Il video diventa virale

Non si può certamente dire che in casa manchino inquilini degni di grande creatività e forte predisposizione all’originalità. Il primo posto indiscusso va a Nikita, con i suoi racconti divertenti e a tratti stravaganti, come quello in cui ha rivelato di aver usato lo shampoo per cani. Ma anche Edoardo Tavassi non sembra essere da meno: ecco dunque i momenti migliori del gioco improvvisato in omaggio alla saga di Harry Potter. Pochi minuti e la casa del GF Vip si è trasformata nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. (“Io con te ci sto”. GF Vip 7, notte d’amore: Edoardo Tavassi si è lanciato).

Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro non potevano che essere i protagonisti indiscussi del momento, con un asciugamano che come per magia, è il caso di dirlo, è diventato il celebre Cappello Parlante a cui ha dato voce proprio il fratello di Guendalina. Poi la divisione in casate tra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. E si può dire che con l’imitazione impeccabile dell’accento di Daniele Dal Moro tutto è stato reso ancora più divertente.

Ma tra una risata e l’altra, ricordiamo che di recente Edoardo Tavassi e Micol hanno avuto uno scambio di opinioni sul loro rapporto: “Mi sono detto vediamo se riesco a stare un giorno senza di lei. Se mi viene un dubbio devo fare le prove. Ora voglio farti una domanda, quand’è che hai capito che potevo piacerti come tipo?”. Parole alle quali Micol ha immediatamente risposto: “Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera”. Il gieffino ha sottolineato di tenere particolarmente alla compagnia di Micol Incorvaia, e per questo motivo sperava di ricevere una maggiore considerazione.