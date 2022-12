GF Vip 7, titoli di coda tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? Qualcosa tra i due sembra andare storto dopo le dolcezze dei giorni scorsi. Per chi non ricordasse l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva confessato a Micol che la vorrebbe nella sua vita anche fuori dal GF Vip. Naturalmente anche la giovane ha ricambiato e ha detto che anche lei lo vorrebbe rivedere fuori. In piena notte poi, Edoardo ha confessato all’amica speciale: “Se entrasse qualcuno per te è ovvio che mi roderebbe”.



“Sarei contento per te ma a me roderebbe un po’. Non è che mi metterei a piangere, però sono onesto e mi roderebbe. Per me qui comunque sei importante. Io a parte il GF, io fuori sicuramente a te ti voglio nella mia vita! […]”. Poi ancora: “E visto che siamo in tema, io avevo dei dubbi, volevo testare te e involontariamente ho testato me!”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: lei lo allontana?



“Mi sono detto vediamo se riesco a stare un giorno senza di lei. Se mi viene un dubbio devo fare le prove. Ora voglio farti una domanda, quand’è che hai capito che potevo piacerti come tipo?”. Parole alle quali Micol ha immediatamente risposto: “Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera”.



Quindi concludeva: “Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù. Come mi comporto se uno mi piace? Se uno mi piace non è che mi butto e gli dico ‘hey ciao’. Dipende dalla persona diciamo”. C’è da dire che l’ashtag #incorvassi sta spopolando da almeno un mese e questa è solo la conferma di ciò che si attendeva da tempo. O meglio, sembrava.



Si perché scrive Blastingnews.it come dopo tanti avvicinamenti, nella puntata del primo dicembre i due sono rimasti molto lontani. “Se non vengo io non parliamo”, ha sottolineato Edoardo Tavassi in un confronto con Micol Incorvaia con alcuni inquilini alla porta. Il romano ha aggiunto di sentirsi infastidito. Il gieffino ha sottolineato di tenere particolarmente alla compagnia di Micol Incorvaia, e per questo motivo sperava di ricevere una maggiore considerazione.

