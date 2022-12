In queste ultime settimane non abbiamo parlato d’altro: della storia, archiviata, tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip 7. L’ex di Belen, alla fine ha confessato alla bella venezuelana che non è interessato e che preferisce una Ferrari (o una Lamborghini) a una Porche. Naturalmente in questo caso, la Porche sarebbe stata proprio Oriana. Eppure l’uomo non aveva perso tempo all’inizio e i due si erano spinti molto avanti nella relazione. Così, dopo qualche notte di passione sotto le coperte, alla fine Antonino ha capito che la Marzoli non era la donna per lei.

C’è da dire che le cose stavano andando bene, tutto questo fino a lunedì, quando durante la puntata ha rivisto Ginevra Lamborghini. Più tardi Antonino dira ad Oriana: “Esteticamente è ovvio che mi piaci ancora e sono affezionato a te. Però non credo che tra noi possa funzionare, poi mai dire mai nella vita. Poi non ti avevo mai nascosto che provo del bene per Ginevra“. Ma le cose si sono complicate ieri, quando Oriana ha scoperto che Antonino stava parlando male di lei: “Tu mi fai passare per scema.

Leggi anche: “Superato il limite!”. GF Vip 7, Antonino: nuove frasi choc contro Oriana Marzoli





Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, la situazione si complica

A me va bene essere amici, ma non andare in giro a die che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota. Se non mi senti parlare di cose serie è perché dopo 5 minuti che parlo tu ti alzi e te ne vai. Quello che stai facendo non è bello“. Ma non è finita qui, perché poco dopo la venezuelana, sembra quasi essersi dimenticata di tutto e torna a letto con Spinalbese.

Dopo giorni di distacco, Antonino e Oriana si confrontano nuovamente sui loro sentimenti… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/xzfgC2rvdh — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) December 2, 2022

La ragazza però non cede sotto le coperte e si limita a massaggiarlo, per un’ora. La cosa incredibile è che poco dopo il massaggio, Oriana Marzoli ha fatto sobbalzare i telespettatori del programma. In piena notte, confinandosi con Sarah Altobello proprio su Antonino, ha rivelato di avere un ritardo.

Sonia in una intervista: -“Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa”



ADESSO ORIANA HA AVUTO UN RITARDO ED È ANDATA IN BAGNO A FARE IL TEST CON SARAH



IL SOGNO DI SONIA BRUGANELLI #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xzMKYt7wKD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 2, 2022

Facilmente immaginabile la reazione del web a questa notizia. Su Twitter sono tutti impazziti nel pensare solamente a una gravidanza al GF Vip. Tra l’altro era una proposta di Sonia Bruganelli (una donna incinta al primo mese). Poco dopo le due ragazze sono andate in bagno per il test. Chissà cosa è successo poco dopo.

Leggi anche: “Guardate che c’è scritto”. GF Vip 7, messaggio aereo sulla casa. E crisi totale per i concorrenti