Al GF Vip 7 un messaggio aereo ha lasciato senza parole i concorrenti. C’è stata grandissima incertezza tra i protagonisti del reality show di Alfonso Signorini, che si sono guardati a vicenda cercando di ottenere maggiore chiarezza. Due le ipotesi che sono state ipotizzate dai gieffini, infatti coloro che hanno inviato il velivolo hanno scritto una sorta di frase enigmatica che tutti hanno provato a captare. E alla fine c’è anche stato imbarazzo all’esterno della casa più spiata d’Italia, con un vippone rimasto anche in silenzio.

Momenti inaspettati al GF Vip 7, infatti c’è stato appunto questo messaggio aereo, uno dei tanti inviati nella giornata del primo dicembre ai concorrenti, che ha lasciato di stucco in molti. Intanto, Oriana Marzoli ha subito un rimprovero nelle ore precedenti da parte della regia: “Oriana, sei senza microfono e con gli occhiali da sole”. E Micol Incorvaia le ha detto, sorridendo: “Sei proprio da denuncia Oriana”. Dunque, la donna originaria del Venezuela non aveva indossato correttamente il microfono e aveva anche messo gli occhiali da sole nella casa.

GF Vip 7, messaggio aereo per i concorrenti: vipponi confusi

Dunque, non c’è stata molta comprensione al GF Vip 7 del contenuto del messaggio aereo, indirizzato da qualche fan. I concorrenti hanno alzato gli occhi al cielo e visto passare il velivolo, che portava con sé una frase significativa ma non chiara per la maggioranza di loro. In particolare, il testo in questione recitava: “Voi in libreria, noi in distilleria. #Gintonic”. E subito sono state due le ipotesi circolate, inerenti i nomi di due vipponi. Ma nessuno è riuscito a capire esattamente a chi fosse rivolto.

Alcuni giorni fa, come ricordato dal sito Novella 2000, Luciano Punzo ha pensato che la parola Gintonic fosse riferito a lui perché i suoi amici lo chiamano con quel soprannome. Invece Gintonic è il nome dato dai fan alla coppia composta da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Quindi, non si è compreso stavolta se il messaggio fosse per Punzo o per l’ex di Belen Rodriguez. Per Edoardo Tavassi il velivolo è stato dedicato all’ex Temptation Island, ma quest’ultimo per evitare altri errori ha preferito non dire nulla.

E al GF Vip 7 quindi non c’è stata certezza assoluta da parte dei concorrenti, che hanno discusso tra di loro senza giungere ad una conclusione definitiva. Ovviamente per farvi un’idea potete visionare il video integrale, che è stato pubblicato dal sito ufficiale del programma. Qui potete vedere il video integrale.