Durante l’ultima puntata del GF Vip sono volati gli stracci tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Un rapporto ai minimi termini che si è ulteriormente deteriorato dopo la nomination che il volto di Forum ha fatto a Oriana Marzoli (“nemica” della spadista) per poi scusarsi. Alla vippona non fanno piacere le parole del suo fidanzato, soprattutto quando l’accusa di essere finta. Anche la casa si è divisa tra chi sta dalla parte dell’uno e che sostiene l’altra. E c’è anche un altro episodio che ha mandato su tutte le furie Donnamaria.

Tutto è iniziato quando Tavassi ha iniziato a parlare di quella triste sera in cui Antonella ha accusato Edoardo Donnamaria di essere stato manesco. Per chi non lo sapesse, il giovane avrebbe tirato due buffetti sul viso alla Fiordelisi che di tutta risposta avrebbe iniziato ad ansimare “mi hai messo le mani addosso!”. A quel punto Edoardo dice: “Lo ha fatto a posta per passare per vittima!”. In puntata si è parlato anche di questo e in difesa della Fiordelisi si è schierata l’opinionista Sonia Bruganelli.

GF Vip, Edoardo Donnamaria contro Sonia Bruganelli: “Bollita”

Ha attaccato Edoardo e ha ammesso che è Antonella Fiordelisi a essere quella che brilla di luce propria, consigliando alla ragazza di staccarsi da lui perché non ne ha bisogno. Poi, chiede a Signorini di parlare ulteriormente: “Ehi, sono da sola contro tutti, merito un minuto in più per parlarne”. Nelle ultime ore c’è stato un piccolo riavvicinamento tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi. E parlando con la sua fidanzata il volto di Forum si è tolto qualche sassolino dalla scarpa facendo riferimento a Sonia Bruganelli.

“Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata? Controcorrente per forza? Diciamo così dai, controcorrente per forza. È arrivata proprio dai, te lo dico io!”, è l’opinione che esprime Donnamaria su Bruganelli. Antonella fa notare al vippone che certe parole non sarebbero da dire, ha aggiunto: “Però devo dirti che capisce molto bene il mio stato d’animo, è una donna molto intelligente”, commenta Fiordelisi. “Infatti siete simili te e Sonia”, ha replicato Edoardo che ci ha tenuto a precisare: “Non era un complimento in questo caso”.

Quindi Antonella Fiordelisi ha aggiunto con una punta di invidia: “Magari potessi fare tutto quello che fa lei!”. “Beh, ha sposato Bonolis!”, ha controbattuto Donnamaria. “In che senso?”, ha commentato stranita la spadista che non gradisce l’atteggiamento del ragazzo il quale fa un passo indietro: “Beh, in realtà non la conosco la carriera della Bruganelli”. “Sai quante persone sono sposate con persone importanti e non fanno nulla?”, ha contestato l’influencer, “Devi essere capace a fare le cose”, ha aggiunto, poi è arrivata la censura del GF Vip.